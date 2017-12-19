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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic, Domagoj Vida transferinin bittiğini söyledi ve 3 Ocak tarihinde kampa katılacağını kaydetti.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic, Hırvat basınına yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı ekibin Domagoj Vida ile anlaşmaya vardığını söyledi.

Vida'nın 3 Ocak tarihinde Beşiktaş kampına katılacağını belirten antrenör, "Domagoj Vida bizimle anlaştı ve imza attı. Eğer biri sözleşmesinin bedelini ödeyip onu almak istiyorsa, ki Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları da var, Beşiktaş ile görüşmeli. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları spekülasyon. Dinamo Kiev'e geri döneceği de doğru değil. Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampa katılacak. Bizim oyuncumuz ve sezonun 2. yarısında bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

"VIDA NEREDE İSTERSE, ORADA OYNAYABİLİRDİ"

Vida'nın önünde birçok seçenek olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini vurgulayan Mrmic, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu ve nerede oynamak isterse, orada oynayabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, ciddi yatırımları olan bir kulüp. Umarım benim dediğim gibi olacak." dedi.

"VIDA'NIN TRANSFERİ MITROVIC'İ ETKİLEMEZ"

Vida transferinin Mitrovic'i etkilemeyeceğini de vurgulayan çalıştırıcı, "Vida geldiğinde Mitrovic gitmeyecek, o da takımda kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadı, kupa maçlarında ve ligde de oynadı. Henüz yaşı genç. Çok fazla dakika alamıyor şu anda, ama o Beşiktaş'ın geleceği" diye konuştu.

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