Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş, Gaziantepsporlu Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Wolfsburg alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Gaziantepspor forması giyen Orkan geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen 21 maçta forma giymiş 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği futbolcu Orkan Çınar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmen Beşiktaşlı

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla Orkan'ın transferi konusunda oyuncunun kendisiyle ve Gaziantepspor'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transferin resmi olarak tamamlanmasının ardından Orkan BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.

Orkan’ın Beşiktaş formasıyla ilk açıklamalarından satırbaşları şunlar;

”Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum. Benim hedefim takıma faydalı olmak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir şey. Oynanabilecek en yüksek yer. Benim de tatmadığım duygular bunlar. Fakat zorlanacağımı düşünmüyorum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımı sahipleniyorlar, Beşiktaş’ın çok büyük taraftarı var. Zaten Beşiktaş’ta ortam aile gibiymiş.”

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Marcelonun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
F.Bahçenin istediği yıldız: Beşiktaşa gitmek istiyorum

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Fildişi Sahilli ünlü golcü, Manchester City yönetimi ile görüşerek kiralık olarak Siyah-Beyazlı takıma gönderilmesini istedi.
Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş, Gaziantepspor'da forma giyen genç oyuncu Orkan Çınar ile anlaştı.
Dünyaca ünlü golcü Beşiktaşta!

Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'ta!

Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı ekip İspanyol golcü ile anlaşmaya vardı.
Mitrovic için Beşiktaşa şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Tam 4 transfer! 2 gün içinde açıklanıyor

Tam 4 transfer! 2 gün içinde açıklanıyor

Siyah-Beyazlılar, Fransız stoperin kiralanması için Manchester City Kulübü ile el sıkışırken, transferin 48 saat içinde açıklanacağı iddia edildi.
Yusuf Erdoğan transferinde iş imzaya kaldı

Yusuf Erdoğan transferinde iş imzaya kaldı

Siyah-Beyazlılar’ın, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor’la el sıkıştığı, transferin imzaya kaldığı bildirildi.
Alvaro Negredo bombası!

Alvaro Negredo bombası!

Beşiktaş, ispanya futbolunun son dönemdeki en başarılı golcüleri arasında yer alan O ismi gözüne kestirdi: Negredo.
Lazar Markovic Fenerbahçenin ezeli rakibine gidiyor!

Lazar Markovic Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor!

Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Sırp hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katabileceği konuşuluyor.
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....