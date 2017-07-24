Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Gaziantepsporlu Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Wolfsburg alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Gaziantepspor forması giyen Orkan geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen 21 maçta forma giymiş 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği futbolcu Orkan Çınar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmen Beşiktaşlı

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla Orkan'ın transferi konusunda oyuncunun kendisiyle ve Gaziantepspor'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transferin resmi olarak tamamlanmasının ardından Orkan BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.

Orkan’ın Beşiktaş formasıyla ilk açıklamalarından satırbaşları şunlar;

”Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum. Benim hedefim takıma faydalı olmak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir şey. Oynanabilecek en yüksek yer. Benim de tatmadığım duygular bunlar. Fakat zorlanacağımı düşünmüyorum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımı sahipleniyorlar, Beşiktaş’ın çok büyük taraftarı var. Zaten Beşiktaş’ta ortam aile gibiymiş.”