Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, transferi KAP'a bildirdi. Brezilyalı stoper, sağlık kontrolü için Lyon'a gitti.
Beşiktaş'ın savunmadaki kilit isimlerinden Marcelo, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a transfer oluyor.
Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcunun transferi konusunda 8.5 milyon Euro bonservis karşılığında Lyon'la anlaşma sağladı.
Brezilyalı savunmacı, sağlık kontrolü için Lyon'a gitti.
Her fırsatta Beşiktaş'ta kalma isteğini dile getiren 1.91'lik savunmacı, kariyerini bundan sonra Fransa'da sürdürecek.
Beşiktaş resmen duyurdu
Siyah-Beyazlı kulüp, Marcelo'nun transferi için Lyon'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."
Kartal'ın, 2016 sezonunda 2 milyon Euro bonservis ödeyerek Hannover'den satın aldığı 30 yaşındaki Marcelo, 61 maçta forma giydiği Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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