Beşiktaş transfer bombasını patlattı! 3 yıllık imza...

Beşiktaş Yönetimi bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tolgay Arslan’ın birkaç gün içinde 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Marcelo Guedes, Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic gibi oyuncularla yeni sözleşme yapan siyah-beyazlı yönetim, birkaç gün içerisinde mukavelesi 2018’de bitecek olan Tolgay Arslan ile de nikah tazeleyecek. Yetenekli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir süredir görüşme halinde bulunan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda Tolgay’la en az üç yıllık yeni mukavele imzalayacak.

Gaziantepspor maçı öncesinde Tolgay’ın mukavele sorununu bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi daha sonra gündemine Vincent Aboubakar’ı alacak.

Önce mevcut kadroyu korumak ardından forveti sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu oyuncuyla her konuda prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş bu transferdeki en büyük engel olan bonservis krizini ise önümüzdeki günlerde Porto Yönetimi ile görüşerek çözmeye çalışacak.

Porto 10 milyon euroluk satış opsiyonunda ciddi bir indirime gitmeyi kabul ederse Aboubakar’ın bonservisi alınacak. Portekiz’e geri dönmek istemeyen 25 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi 2018’de bitiyor.

41: Tolgay Arslan bu sezon Beşiktaş formasını tam 41 resmi maçta giydi. Henüz golle buluşamayan yetenekli oyuncu takım arkadaşlarına 6 kez asist yaptı.

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