AYRILIK! Yeni takımı bile belli

AYRILIK! Yeni takımı bile belli

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen pasör Ezgi Dilik'i transfer etti.
Ayrılalı 3 yıl oldu, çilesi bitmedi!

Ayrılalı 3 yıl oldu, çilesi bitmedi!

Ekonomik tabloyu düzeltmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray iki büyük şokla sarsıldı.
Prensip anlaşmasına varıldı!

Prensip anlaşmasına varıldı!

Beşiktaş Yönetimi sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Porto’dan 1 yıllığına kiralanan Vincent Aboubakar’ı bonservisiyle kadroya katmak için başlattığı resmi girişimlere hız verdi.
Jose Sosa'da son dakika!

Jose Sosa'da son dakika!

Adı Sarı-Lacivertliler ile anılan Jose Sosa’nın menajeri Favio Bilardo’dan açıklama geldi.
Mandzukic imzayı atıyor!

Mandzukic imzayı atıyor!

Bu sezon Juventus'la iyi bir performans sergileyen ve adeta 'Gönderilecek' söylentilerini kendisi yok eden Mario Mandzukic, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
Tam 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Tam 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Beşiktaş yönetimi, borcu azaltmak adına gelecek sezon futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.
16 yaşındaki 'Yeni Neymar'a 50 milyon euro!

16 yaşındaki 'Yeni Neymar'a 50 milyon euro!

Real Madrid, son günlerin en çok konuşulan transferini sonuçlandırdı.
Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

İngiliz basını, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Pablo Zabaleta ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş tam 8 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Beşiktaş yönetimi, borcu azaltmak adına gelecek sezon futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş tam 8 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğun ilan edilmesi için gün sayan Beşiktaş yönetimi kulübün borcunu azaltmak amacıyla ilk başta futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor... Siyah-beyazlılar bu sezon Luiz Rhodolfo, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak’ı kadrosunda tutmasına rağmen neredeyse hiç kullanmadı. Ayrıca Alexander Milosevic, Denys Boyko, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Pedro Franco da kiralık olarak başka takımların formalarını giydiler.

HOCANIN TERCİHİ DAR ROTASYON

Bu 8 oyuncu gelecek sezon takımda olurlarsa 2017-18 sezonunda ücretlerinin toplamı yaklaşık 12.5 milyon Euro olacak. Bu maddi yükü gelecek sezona taşımak istemeyen yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’le konuşacak ve zaten dar rotasyonla oynamayı tercih eden tecrübeli hocanın 2017-18 sezonu planlarında olmayan futbolcularla yollar ayrılacak.

Scout ekibinden gelecek vadeden, yetenekli ve maliyeti düşük genç futbolcular bulmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, 28 kişilik A Takım kadrosunu bu futbolcular ve altyapı oyuncularıyla tamamlamayı düşünüyor.

Mandzukic imzayı atıyor!

Mandzukic imzayı atıyor!

Beşiktaş Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı!

Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi

Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş tam 8 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Beşiktaş tam 8 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Beşiktaş yönetimi, borcu azaltmak adına gelecek sezon futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.
Mandzukic imzayı atıyor!

Mandzukic imzayı atıyor!

Bu sezon Juventus'la iyi bir performans sergileyen ve adeta 'Gönderilecek' söylentilerini kendisi yok eden Mario Mandzukic, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
Beşiktaş Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Yönetimi sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Porto’dan 1 yıllığına kiralanan Vincent Aboubakar’ı bonservisiyle kadroya katmak için başlattığı resmi girişimlere hız verdi.

Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi

Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi

Yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş Jeremain Lens için kapışıyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş Jeremain Lens için kapışıyor!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, Sunderland ile görüştükten sonra yeni sezondaki rotasını çizecek.
Beşiktaş Taliscayı TFFye bildirdi!

Beşiktaş Talisca'yı TFF'ye bildirdi!

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'yı resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Resmen açıklandı! Geri döndü!

Resmen açıklandı! Geri döndü!

Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre'nin Siyah Beyazlılar'a döndüğünü resmen açıkladı.
Harekat bugün resmen başlıyor!

Harekat bugün resmen başlıyor!

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Vincent Aboubakar'ın bonservis konusunu çözmek için resmi harekâtı bugün başlatıyor.
Beşiktaş Mangala için girişimlerine hız verdi!

Beşiktaş Mangala için girişimlerine hız verdi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, gündemindeki oyuncular için temaslarına hız verdi.
Beşiktaş idmanında yine gerginlik!

Beşiktaş idmanında yine gerginlik!

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Oğuzhan Özyakupta büyük tehlike!

Oğuzhan Özyakup'ta büyük tehlike!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup için Serie A ekibi Roma’nın ısrarı devam ediyor....
Aboubakarda sıcak gelişme!

Aboubakar'da sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta bu sezon 36 resmi maçta 18 gol ve 4 asist yapan Vincent Aboubakar için Siyah-beyazlılar'a iyi...
ŞOK! Sezon sonunda Beşiktaşı bırakıyor!

ŞOK! Sezon sonunda Beşiktaş'ı bırakıyor!

Beşiktaş’ta iki yıldır Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna’nın sezon sonunda ayrılabileceği ortaya çıktı....
Gökhan Gönülden Fenerbahçeli taraftara: Sen 3 yaşındasın galiba!

Gökhan Gönül'den Fenerbahçeli taraftara: Sen 3 yaşındasın galiba!

Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Gönül, kısa bir süre önce yaptığı instagram canlı yayınında gelen küfürlere sinirlendi....
Talisca PFDKya sevk edilecek mi? Şimdi ne olacak?

Talisca PFDK'ya sevk edilecek mi? Şimdi ne olacak?

Zaman zaman gerginleşen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının iki olay ismi Talisca ile Volkan Demirel'di. Futbol kamuoyu, Beşiktaşlı futbolcunun yaptığı...
Robin van Persieden Oğuzhan açıklaması!

Robin van Persie'den Oğuzhan açıklaması!

Türkiye Kupası çeyrek finalindeki maçta Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında gerginlik çıkmıştı. Hollandalı yıldız, Oğuzhan...