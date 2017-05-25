Beşiktaş tam 8 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Beşiktaş yönetimi, borcu azaltmak adına gelecek sezon futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğun ilan edilmesi için gün sayan Beşiktaş yönetimi kulübün borcunu azaltmak amacıyla ilk başta futbol takımının yıllık maliyetini düşürmeyi amaçlıyor... Siyah-beyazlılar bu sezon Luiz Rhodolfo, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak’ı kadrosunda tutmasına rağmen neredeyse hiç kullanmadı. Ayrıca Alexander Milosevic, Denys Boyko, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Pedro Franco da kiralık olarak başka takımların formalarını giydiler.

HOCANIN TERCİHİ DAR ROTASYON

Bu 8 oyuncu gelecek sezon takımda olurlarsa 2017-18 sezonunda ücretlerinin toplamı yaklaşık 12.5 milyon Euro olacak. Bu maddi yükü gelecek sezona taşımak istemeyen yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’le konuşacak ve zaten dar rotasyonla oynamayı tercih eden tecrübeli hocanın 2017-18 sezonu planlarında olmayan futbolcularla yollar ayrılacak.

Scout ekibinden gelecek vadeden, yetenekli ve maliyeti düşük genç futbolcular bulmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, 28 kişilik A Takım kadrosunu bu futbolcular ve altyapı oyuncularıyla tamamlamayı düşünüyor.