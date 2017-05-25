Beşiktaş Taliscayı TFFye bildirdi!

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'yı resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sezon başında Portekiz'in Benfica ekibinden opsiyonlu olarak kiralanan Anderson Talisca, attığı goller ve gösterdiği yüksek performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Sezon sonu yaklaşırken Talisca'nın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merakla bekleniyordu.

Beşiktaş, Talisca'yı Benfica'dan 2 yıllığına kiralamış ama Benfica da sözleşmeye "25 milyon Euro'ya öncelik Beşiktaş'ta olmak koşuluyla serbest kalır" maddesi koydurmuştu.

Federasyona resmen bildirildi

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın sözleşmesinin 1 sene daha uzatılacağını ifade etmişti. Siyah-Beyazlılar'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na Talisca'nın sözleşmesini 1 sene daha uzattığı ortaya çıktı.