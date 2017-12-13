Beşiktaş son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Grandmedical Manisaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, adını son 16 takım arasına yazdırdı. İstanbul'da oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki rövanşta 15'inci dakikada Aras'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 53'üncü dakikada Axel Meye'yle karşılık verdi.

9'uncu dakikada Talisca ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Emrullah'ta kaldı.

15'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta Negredo'yla verkaç yapan Aras, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurup kaleci Emrulah'ı avladı: 0-1.

28'inci dakikada Manisaspor tehlekeli geldi. Bakaki sağ kanattan ceza sahasında sıfıra inerek ortaladı, Asım'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Utku gole izin vermedi.

İlk yarı bu skorla bitti.

46'ncı dakikada Talisca sol kanattan hareketlenip topu altı pas içine kesti, Negredo boş pozisyonda ıskaladı.

53'üncü dakikada skor eşitlendi. Defanstan atılan derinlemesine pasla kaleci Utku'yla karşı karşıya kalan Zahit'in şutu yan direkten döndü, Axel Meye dönen topu ağlara yolladı: 1-1.

62'nci dakikada Beşiktaş mutlak golü kaçırdı. Negredo'nun soldan ortasına ceza alanında Orkan'ın şutunu kale önünde Manisasporlu Berk kafayla çizgiden çıkardı.

69'uncu dakikada Talisca'nın ortasında Negredo'nun kafa şutunu kaleci Emrullah çıkardı.

81'inci dakikada Talisca'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü.

Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Özgür Ertem (xx), Selahattin Altay (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah (xxx) - Kağan (xx), Berk (xx), Ümit Yasin (xxx), Ömer (xx), Alper (xx), Asım (xx) (Dk. 83 Atiemwen), Akın (x) (Dk. 55 Sebaihi xx), Zahit (xxx), Bakaki (xx) (Dk. 73 Perovic xxx), Axel Meye (xxx)

BEŞİKTAŞ: Utku (xxx) - Fatih (xxx), Alpay (xx) (Dk. 67 Tolgay xxx), Mitrovic (xx), Caner (xx), Medel (xx), Talisca (xxx), Aras (xxx) (Dk. 37 Mustafa Apardı xx), Orkan (xx), Mustafa Pektemek (xx), Negredo (xx)

GOLLER: Dk. 15 Aras (Beşiktaş) - Dk. 53 Axel Meye (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Zahit (Manisaspor) - Orkan, Mustafa Apardı, Alpay, Talisca, Caner (Beşiktaş)

Maçtan notlar

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 23 Ekim'de Medipol Başakşehir'le oynanan mücadele sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Caner Erkin, cezasının bitmesiyle Grandmedical Manisaspor karşısında formasına yeniden kavuştu.

Kupadaki eşleşmenin 28 Kasım'da oynanan ilk maçını 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan Beşiktaş, rövanşa Quaresma, Cenk, Babel, Fabri, Pepe, Adriano gibi as futbolcularını Manisa'ya getirmedi. Kartal'da ligde ilk 11'de şans bulamayan Negredo, Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Medel gibi isimler ilk 11'de oynadı. Aras, bu sezon ilk kez görev aldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş; Utku Yuvakıran, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi gibi genç futbolcuları Manisaspor karşısında ilk kez sahaya sürdü. Fabri ve Tolga kadroda yer almazken kaleyi Boyko yerine 20 yaşındaki Utku korudu.

Manisaspor cephesinde teknik direktör Fatih Tekke de ligde fazla şans bulamayan kadroyu, kupada Beşiktaş'a karşı oynattı. Kaleyi yine siyah-beyazlı rakiple oynanan ilk maçta 9 gol yedikten sonra Vodafone Park'ı tepkili bir şekilde terk eden Emrullah korudu.

Manisa'dan ve çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan Gediz kale arkası tribününde takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi. Kapalı tribüne giren birçok Beşiktaşlı da maç başladıktan sonra kale arkasına alındı. Manisaspor taraftarları ise kapalı tribünde yer alırken Spil tarafı kale arkası ile maraton tribün açılmadı.

Karşılaşma öncesi Manisasporlu taraftarlar, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği rakibi Bayern Münih lehine tezahürat yaptı. Beşiktaşlılar ise ilk maçtaki 9-0'lık skoru hatırlatan slogan attı. Manisasporlu taraftarlar maç boyunca sık sık kulüp yönetimini istifaya davet etti.

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