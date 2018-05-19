Beşiktaş sezonu galibiyetle tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamladı.

Beşiktaş - Sivasspor maçında kazanan, 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Vodafone Arena'da oynandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 29. ve 77 dakikalarda Anderson Talisca, 50. ve 74. dakikalarda Cyle Larin ile 86. dakikada Ryan Babel'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise, 54. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da N'dinga, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 61 yaptı ve diğer maçlardan beklediği sonuçlar gelmeyince sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Sivasspor ise sezonu 49 puan ile noktaladı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 33. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasına göre sezonun son mücadelesinde takımda tek değişiklik yaptı.

Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle 34. hafta mücadelesinde kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine Demir Grup Sivasspor karşısında Adriano Correia ilk 11'de şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VARDI

Siyah-beyazlı ekip, sezonun son karşılaşmasında taraftarlarının önüne 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Gökhan Gönül'ün yanı sıra Caner Erkin, Pepe, Atiba Hutchinson ve Alvaro Negredo, sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamadı. Osmanlıspor maçı öncesi izin alan ve ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma ile Çin'e transfer olan Dusko Tosic de kadroda bulunmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi ve tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan ve hafta içinde vefat eden Doğan Babacan için karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı.