Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Akhisar'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek, hem en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı, hem de haftaya oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, zirve mücadelesi veren Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşarken, ligin lideri Beşiktaş kendi evinde Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

Vodafone Arena'yı dolduran binlerce taraftarının desteğiyle maça oldukça istekli başlayan Siyah Beyazlılar, henüz 13. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golün ardından hız kesmeyen Kara Kartal, 27'de Talisca'nın füzesi, 69. dakikada ise Atınç'ın kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. 3-0'dan tek tük pozisyonlar bulmaya başlayan Akhisar, 81. dakikada Olcan Adın'la ağları havalandırsa da, Beşiktaş'ın bu kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırmasına engel olamadı.

Bu sonuçla 47 puana yükselen Beşiktaş, en yakın takipçisi Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e yükseltirken, önümüzdeki hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi oldukça avantajlı bir konuma geçti. Akhisar Belediyespor ise 24 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 81 Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson (Dk. 72 Aboubakar), Quaresma, Talisca (Dk. 63 Gökhan İnler), Babel, Cenk Tosun

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Samardzic, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 79 Onur Ayık), Özer Hurmacı (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Olcan Adın, Cikalleshi (Dk. 75 Vaz Te)

Goller: Dk. 13 Cenk Tosun, Dk. 27 Talisca, Dk. 69 Atınç Nukan (Beşiktaş), Dk. 81 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 90+3 Adriano (Beşiktaş)

Maçın önemli anları:

1' Karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı

3' Ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Oğuzhan, Miral Samardzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklerken hakem devam dedi.

GOL! 13' Quaresma'nın sağ kanattan ortasına ön direğe doğru koşu yapan Cenk Tosun kafayla vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL! 27' Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı şut denemesinde top savunmadan sekerek Cenk'in önüne geldi. Golcü isim topu bekletmeden geriden gelen Talisca'nın önüne bıraktı. Portekizli oyuncu ise müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. .

29' Maçın etkili isimlerinden Quaresma sağ kanattan driblingle ilerledi ve ceza sahasında bekleyen takım arkadaşlarına ortasını yaptı. Kale sahasının arka köşesinde bekleyen Babel, topa bekletmeden vurdu ancak kaleci Bora bu kez topu rahatlıkla kontrol etti.

34' Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Oğuzhan, pasını sol kanattaki Babel'e aktardı. Hollandalı oyuncunun ortasıyla arka direkte buluşan Gökhan, vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak kalecide kaldı.

35' Hücüma çıkan Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yaptığı top kaybı sonrası topu alan Akhisarlı Olcan, savunmanın arkasına kaçan Özer'e pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özer, topu üstten auta yollayarak mutlak bir gol şansını değerlendirmedi.

45' Talisca’nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Babel vurdu ancak kaleci Bora gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46' İkinci 45 dakika Akhisar Belediyespor'un santra vuruşuyla başladı.

55' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner vuruşuna Marcelo yükselerek kafayı vurdu. Top, kalenin yanından auta çıktı.

62' Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahasındaki Cenk'e ortaladı ancak top golcü oyuncunun arkasına düşünce Siyah Beyazlılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.

GOL! 69' Gökhan İnler'in kaleye uzak mesafeden çektiği şut kaleci Bora'dan sekti. Ceza sahası içinde yaşanan kısa bir karambolün ardından Atiba topu sağ kanattan içeri kat eden Quaresma'ya verdi. Portekizli futbolcu kale sahasına girmeden şutunu çekti, kaleci Bora topu bir kez daha uzaklaştırdı ancak o sırada penaltı noktası üzerinde bulunan Atınç, uzunun boyunun da avantajını kullanarak topa kafayı vurdu ve skoru 3-0'a getirdi

74' Babel'in ceza sahasında gönderdiği topta Aboubakar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun vuruşunda açıyı başarılı bir şekilde kapatan kaleci Bora topu kontrol etti.

77' Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Akhisar Belediye'de, oyuncuların yaptığı top kaybı sonrası Beşiktaş hızlı bir şekilde karşı atağa çıktı. Defansın arkasına atılan topta Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun vuruşu kaleciden sekerek kornere çıktı.

78' 3. golden sonra Akhisar Belediye rakip kalede fırsatlar yakalamaya başladı. Hızlı gelişen atakta Soner pasını Ömer'e aktardı. Ömer'in vuruşu, yandan auta gitti.

GOL! 81' Soner'in ceza sahasına attığı pasta bu kez defansın arkasına sarkan isim Olcan Adın oldu. Tecrübeli futbolcu, sağ ayağıyla soğuk kanlı bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 3-1

90' Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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