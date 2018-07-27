Beşiktaş Rocodan sonra bir transferi daha bitirdi

Fabri'nin satılmasıyla kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, Ospina'nın kiralanması konusunda Arsenal'le el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar yıllık 4 milyon Euro talep eden Kolombiyalı eldivenle pazarlık halinde.

Siyah-Beyazlılar, Fabri'nin satılmasıyla birlikte gündemdeki kaleci adaylarıyla temasa geçerken, Ospina konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Yönetimi'nin Arsenal'le David Ospina'nın kiralanması konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Ardından Kolombiyalı file bekçisiyle görüşen Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro'luk yıllık ücret talebi nedeniyle şimdilik geri adım atmak zorunda kalsa da, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Harun görüşmesi sürüyor

Kartal'ın Ospina için ayırdığı bütçe senelik maksimum 3 milyon Euro...

29 yaşındaki eldiven bu seviyeye düşerse, anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Bursaspor'un tecrübeli kalecisi Harun Tekin için de Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

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