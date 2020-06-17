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Beşiktaş, Robin Olsen transferi için Roma ile anlaştı

KİRALAMA BEDELİ YOK

Gelecek sezon kalede sorun yaşamak istemeyen ve kalitesini ispat etmiş bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Erdal Torunoğulları’nın Roma’yla masaya oturduğu kaydedilirken, tecrübeli yöneticinin Robin Olsen konusunda Serie A deviyle el sıkıştığı bildirildi. Anlaşmaya göre Roma’ya kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, 30 yaşındaki file bekçisine yıllık 1,5 milyon euro vermeyi taahhüt ederken, oyuncunun düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER'E 'AĞABEYLİK' YAPMIŞTI

Bu sezon Cagliari’de 18 maça çıkan Olsen’in önünde Sporting Lizbon tercihinin de olduğu belirtilirken, FIFA Menajeri Hasan Çetinkaya’nın oyuncusunu Beşiktaş gitmesi için ikna turlarına çıktığı anlaşıldı. Roma’ya transfer olduğunda dil ve uyum sorunu yaşayan Cengiz Ünder’le yakından ilgilenen Robin Olsen, genç yıldıza ‘ağabeylik’ yapmıştı.

(Haber365)

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