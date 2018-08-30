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Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında sahasında Partizan'ı Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldı.

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında sahasında Partizan'ı Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan'ı İstanbul'da konuk etti. Rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 37 ve 69. dakikalarda Pepe ve 45+1'de Oğuzhan Özyakup'tan geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş'ın gruplardaki rakibi 31 Ağustos'ta saat 14:00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Temsilcimiz Beşiktaş, kura çekimine ilk torbadan katılacak.

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Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında sahasında Partizan'ı Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldı.
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