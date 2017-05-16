Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.
1.96'lık kule geliyor!

1.96'lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.
Vitor Pereira geri dönüyor!

Vitor Pereira geri dönüyor!

1860 Münih'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.
"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
Ndiaye transferinde sona gelindi!

Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.

'Beşiktaş oyuncumu istiyor' dedi, ortalık karıştı!

Rus Ligi takımlarından Terek Grozni’nin Senegalli golcüsü Ablaye Mbengue’nin menajeri, Beşiktaş’ın oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü.

Beşiktaş oyuncumu istiyor dedi, ortalık karıştı!

Beşiktaş'ın Terek Grozni'nin forveti Ablaye Mbengue'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Rus basınına açıklamalar yapan oyuncunun menajeri Malik Arutyunov, "Beşiktaş, gerçekten oyuncuyla ilgileniyor ancak tek talip Beşiktaş değil. Beşiktaş benimle bu konuda iletişime geçti. Öncelikle sezonun bitmesini istedik" dedi.

Terek ile bu konuda görüştüklerini de ekleyen Arutyunov, "Sezon biter bitmez aramızdaki problemleri çözmeye çalışacağız. Mbengue sonuç olarak bu takımın as golcüsü" ifadelerini kullandı.

Mbengue'nin kontratının bu yaz sona ereceğini belirten menajeri, "Terek onunla kontrat yenilemek isteyebilir. Son kararı Mbengue verecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

24 yaşındaki Senegalli golcü Ablaye Mbengue, bu sezon forma giydiği 20 Rusya Premier Liga karşılaşmasında 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Şenol Güneş isyan etti:

Şenol Güneş isyan etti: "Başakşehir maçına bakın"

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Sabah

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Beşiktaş oyuncumu istiyor dedi, ortalık karıştı!

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Rus Ligi takımlarından Terek Grozni’nin Senegalli golcüsü Ablaye Mbengue’nin menajeri, Beşiktaş’ın oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü.
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Beşiktaş liderliği devraldı!

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