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Beşiktaş Osmanlıspor karşısında zorlanmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u konuk etti.

Beşiktaş Osmanlıspor karşısında zorlanmadı

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, zirve hesapları yapan Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a patladı. Medel ve Negredo'nun 11'de başladığı maça Ryan Babel'in goleri damga vurdu. Şilili futbolcunun orta sahada bitmek bilmez enerjisi, Osmanlıspor'dan dönen topları toplayarak takımı sürekli atağa kaldırması, Siyah-Beyazlılar'ı sürekli pozisyona girmesini sağladı. Hollandalı futbolcu Babel ise attığı gollerle günün yıldızıydı.Kazanılan 3 puan, sahadaki güzel oyun ve farklı galibiyet, Kara Kartal'a büyük moral oldu.

Mücadeleden dakikalar şöyle;

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, ligde kalma savaşı veren Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Halil Umut Meler'in düdüğü ile başladı.

Maçın henüz 2. dakikasında Beşiktaş, Osmanlıspor kalesinde tehlike yarattı. Gökhan'ın pasında ceza sahasına giren Quaresma'nın pasında Negredo'nun şık vuruşu filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

8. dakikada Beşiktaş, serbest vuruş kazandı. Brezilyalı Talisca'nın kalecinin soluna doğru yapmış olduğu vuruş kalecinin kucağında kaldı.

ATİBA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

18. dakikada Beşiktaş, Atiba ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Gökhan Gönül, topu Negredo'ya verdi, İspanyol forvet bekletmeden çizgide boş durumda olan Quaresma'ya topu aktardı. Portekizli oyuncunun güzel ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Atiba'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

Siyah-Beyazlılar başlama düdüğünden itibaren Osmanlıspor kalesini baskı altına aldı. 23. dakikada Osmanlıspor ceza sahası içine oldukça kalabalık bir şekilde gelen Beşiktaş'ta, Babel'in ceza sahası yayına doğru yerden yaptığı ortaya Medel'in yapmış olduğu vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

VODAFONE PARK'TA 100. GOL BABEL'DEN

32. dakikada gelişen Beşiktaş atağında önce sağ kanattan Quaresma ortaladı ancak dokunan olmadı, sol kanada açılan topu kapan Adriano'nun ortasına kale içinde bulunan Babel kafa vurdu ve top filelerle buluştu. Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü Babel atmış oldu.

Golden sonra Beşiktaş ataklarına devam etti. Topla Osmanlıspor ceza sahasına giren golün sahibi Babel, boş durumda olan Quaresma'ya topu gönderdi. Portekizli'nin yerdens ert vuruşunu Karcemarskas güçlükle kornere çeldi.

BABEL FARKI 2'YE ÇIKARDI

43. dakikada kontratağa çıkan Beşiktaş'ta Gökhan'ın pasında topla buluşan Quaresma'nın ortasında yine aynı yerde bulunan Babel skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıyı Beşiktaş, Ryan Babel'in 2 golüyle devreyi 2-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Siyah-Beyazlılar'da dikkat çeken isimler orta sahaya dinamizm getiren Gary Medel ve iki gol atan Ryan Babel'di.

İkinci yarı Osmanlıspor'un vuruşu ile başladı.

BABEL'DEN HAT-TRİCK!

51. dakikada Beşiktaş'ta Ryan Babel, 3. golü attı ve mücadele hat-trick yaptı. Tosic kaptığı topla takımını hızla atağa çıkardı. Topla buluşan Ryan Babel'İn sert şutunu Karcemarskas çelemedi ve skor 3-0 oldu.

Q7'NİN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ!

Beşiktaş. 3. golün ardından Osmanlıspor kalesine 4. gol için yüklenmeye devam etti. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Babel ile Quaresma paslaştı. Ceza sahasına giren Quaresma'nın sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.

66'da Quaresma nefis ortaladı, İspanyol golcü Negredo'nun yakın mesafeden kafa vuruşunu Karcemarskas harika çıkardı. 69'da Beşiktaş'ta Quaresma oyundan çıkarken yerine Lens girdi.

Oyunun tamamen hakimi olan Kara Kartal, Osmanlıspor kalesini abluka altına aldı. 73. dakikada Atiba'nın güzel pasında sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel, müsait pozisyonda tpu auta gönderdi.

MATADOR NEGREDO ATTI FARK 4 OLDU

74. dakikada oyuna sonradan giren Lens, rakibin çalımladı ve ceza sahası içine girdi. Çizgide topu Talisca'ya yolladı, brezilyalı futbolcunun şutunu Karcemarskars çıkardı, topu önünde bulan Negredo fileleri havalandırdı ve fark 4'e çıktı.

75. dakikada sahneye bu sefer Pepe çıktı ancak golle buluşamadı. Gökhan Gönül'ün ortasında Pepe'nin kafa vuruşu direkten döndü.

79. dakikada Beşiktaş'ta Adriano oyundan çıkarken uzun aradan sonra Caner Erkin oyuna girdi.

81. dakikada Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aminu Umar'ın çektiği şut kaleci Fabri'den döndü. Beşiktaş, son oyuncu değişikliğini de yaptı ve Talisca'nın yerine Cenk Tosun girdi.

CENK GİRDİ SKOR 5-0 OLDU

87. dakikada oyuna sonradan giren Cenk Tosun, ani bir atakla osmanlıspor kalesine yöneldi. Caner'in pasında topla buluşan Cenk, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu ve farkı 5'e çıkarttı.

SERDAR'DAN TESELLİ GOLÜ

90+2'de Serdar Gürler'in teselli golü ile maç 5-1 sona erdi ve Siyah-Beyazlılar'ın zirve takibi devam etti.

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