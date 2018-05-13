Beşiktaş öldü öldü dirildi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 47. dakikada kendi kalesine Anıl, 50. dakikada Mustafa ve 80. dakikada Love'dan geldi. Osmanlıspor'un sayılarını ise 6. ve 56. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.

Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı ve 16. sırada kalırken, kümede kalmak için umutlarını son haftaya taşıdı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Osmanlıspor ise deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(72) Galatasaray

(69) Başakşehir

(68) Beşiktaş

(66) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.

Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.

LARIN İLK KEZ İLK 11'DE

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı. Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu.

Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı.

OSMANLISPOR'DA 7 EKSİK

Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı. Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.

Osmanlıspor'da sevindirici tek haber ise Serdar Gürler'den geldi. Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, Beşiktaş karşısında sahadaki yerini aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişik yaptı.

Buz, Pinto, Musa Çağıran ve Sokol Cikalleshi'nin yerine Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü. Kadroda ideal bölgesi forvet olan tek futbolcu Cikalleshi'yi yedek soyunduran Buz, 5'li savunmayla maça çıktı.

Osmanlıspor'un ilk 11'inde Zydrunas Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Serdar Gürler ve Aminu Umar yer aldı.

OSMANLISPOR'DAN ERKEN GOL

Kümede kalmak için savaşan Osmanlıspor, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 6. dakikada Serdar Gürler'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi.

Lumanza savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'e uzun bir pas gönderdi. Savunmanın sektirdiği topu alan Serdar, ceza sahasına doğru hareketlendi ve kaleci Larin'in bacak arasından topu ağlara göndererek takımını öne taşıdı.

BEŞİKTAŞ ORGANİZE OLAMADI

Beşiktaş, ilk yarı boyunca rakip yarı alanda etkili olamazken, Jeremain Lens ve Ryan Babel etkisiz bir görüntü çizgi.

İlk yarı boyunca Beşiktaş'ın kaleyi bulan şutu olmazken, Osmanlıspor ise 2 kere Fabri'yi yokladı ve devreye 1-0 öne girdi.

2. YARIDA BAMBAŞKA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 2. yarıya farklı bir görüntüde başladı. Şenol Güneş, sol bekteki Necip'i ortaya çekti ve onun yerine Lens'i monte etti. Bu hamele, beraberlik golünün gelmesini de sağladı.

47. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Lens, ceza sahasına yerden bir orta açtı. Arka direkte Larin'den seken top Anıl'a çarptı ve ağlara gitti.

4 DAKİKADA ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, beraberlik golünün ardından da baskısını sürdürdü ve Mustafa Pektemek, 51. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Sağ kanattan gelişen hücumda Oğuzhan topu ceza sahasına ortaladı. Mustafa Pektemek ön direğe hareketlendi ve göğsüyle dokunarak topu ağlara gönderdi.

SERDAR GÜRLER'DEN RÖVEŞATA

Her puana ihtiyacı olan Osmanlıspor, 56. dakikada Serdar Gürler'in golüyle maça bir kez daha gengeyi getirdi.

Ceyhun Gülselam topu rakip ceza sahasına doğru havalandırdı. Vida'nın sektirdiği topu Serdar Gürler rövaşata ile ağlara göndermeyi başardı. Bu golle skor 2-2'ye geldi.

VAGNER LOVE GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI!

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Vagner Love, 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil oldu ve takımına da galibiyeti getirdi.

79. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Oğuzhan sağ kanattaki Gökhan'a pasını çıkardı. Gökhan'ın ceza sahasına ortasında Vagner Love etkili bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-2 üstün ayrılarak, Şampiyonlar Ligi iddiasını son haftaya taşıdı.