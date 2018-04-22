Beşiktaş öldü öldü dirildi

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MAÇTAN DAKİKALAR

Vodafone Park'ın ev sahipliği yaptığı kritik müsabaka başladı...

Mücadelenin 3. dakikasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle topu kontrol etti.

Maçın 5. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ortaladı, topa yükselen Talisca kafa vuruşun yaptı ama hedefi bulamadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş, Negredo'nun golüyle öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı kornerden gelen top savunmanın hatası sonucu İspanyol golcünün önünde kaldı. Tecrübeli forvet ise ağları havalandırdı: 1-0.

Dakika 16'da sağ kanattan Quaresma arka direğe ortayı açtı, o bölgede bulunan Talisca gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın 26. dakikasında Tosic'in kaptırdığı topu alan Adem Büyük uzak mesafeden kaleyi yokladı ama hedefi tutturamadı.

Mücadelenin 32. dakikasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Pereira sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Fabri gole izin vermedi.

Dakika 33'te Pereira'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol edemedi ve skora eşitlik geldi: 1-1.

Maçın 38. dakikasında Beşiktaş kaleyi karşıdan gören bölgede serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Quaresma'nın etkili vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Müsabakanın 44. dakikasında Pereira kendisine şut pozisyonu ayarlayıp uzak mesafeden vurdu ama top kaleyi bulmadı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçın 52. dakikasında Caner Erkin kendisini yere bıraktı. Hakem maçı durdururken, sağlık görevlileri tedavi için sahaya girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Caner'i oyundan alırken Gökhan Gönül onun yerine maça dahil oldu.

Mücadelenin 54. dakikasında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Talisca, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama etkili olmadı.

Müsabakanın 57. dakikasında Beşiktaş net fırsatı değerlendiremedi. Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Talisca kafa vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle müthiş kurtardı.

Dakika 59'da Quaresma bu kez yerden ortaladı, ön direkte Negredo'dan önce Sadık topa müdahale edip mutlak pozisyonu önledi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuzhan Özyakup ıslıklarla oyundan alınırken, Tolgay Arslan maça dahil oldu.

Maçın 74. dakikasında Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştan gelen topa Vida yükselip kafayı vurdu ama top dışarı gitti.

Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Beşiktaş, 81. dakikada yeniden öne geçmeyi başardı. Sol kanattan gelişen atakta Adriano ortayı açtı, Talisca ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadelenin 89. dakikasında Quaresma, frikikten attığı harika golle skoru 3-1 yaptı.

Beşiktaş kritik karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

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