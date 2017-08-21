Beşiktaş Oğuzhan Aydoğanı Karlsruhere kiraladığını duyurdu

Beşiktaş Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladığını duyurdu
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e kiraladığını duyurdu.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e kiraladığını resmen duyurdu.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı."
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016-17 sezonu başında Borussia Dortmund'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.
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