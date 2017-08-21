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Beşiktaş Oğuzhan Aydoğanı Karlsruhere kiraladığını duyurdu

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e kiraladığını resmen duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı."

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016-17 sezonu başında Borussia Dortmund'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

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