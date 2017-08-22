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Beşiktaş, Fiorentina'dan Wolfsburg'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Mario Gomez'İn transferinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle İtalya ve Almanya federasyonlarına başvurmuştu. Siyah-Beyazlılar'a Alman futbolcudan kötü haber geldi.

Beşiktaş Mario Gomezi KAPa bildirdi

Beşiktaş'ın yaptığı incelemeler sonucunda her iki kulübün de belgelerinin incelenmesi tamamlandığı ve hukuki yollara başvurmayacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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