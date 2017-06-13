Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı.

Beşiktaş'a geldiği dönemden beri gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Marcelo hakkında çıkan transfer haberleri devam ediyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olypique Lyon, sezonun sona ermesinden itibaren Brezilyalı stoperi gündemine almış ve transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başlamıştı. Marcelo için 7 milyon Euro öneren Lyon'a Beşiktaş'ın cevabı ise "10 milyon Euro'dan aşağısı olmaz" yanıtı gelmişti.

Transfer dedikoduları sürerken Beşiktaş İnstagram hesabı, Marcelo Guedes'i takipten çıktı. Bu gelişmenin ardından bazı Siyah-Beyazlı taraftarlar Marcelo'nun Lyon'a transfer olduğu görüşünde bulundu.