Beşiktaş Mangala için girişimlerine hız verdi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, gündemindeki oyuncular için temaslarına hız verdi.

Siyah beyazlılarda listesinin ilk sırasında yer alan isim stoper... Bonservisi Manchester City’de olan Fransız stoper Mangala konusunda bir süredir görüşmelerini yürüten yönetim, transferi gerçekleştirmek için somut adımları atmaya başladı.

Öncelikle İngiliz ekibi ile masaya oturan futbol komitesi, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralama teklifini iletti. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, Mangala’nın kararı ise henüz bilinmiyor.

Ntvspor'un haberine göre, Fransız futbolcunun Beşiktaş’a transfer olmayı kabul etmesi halinde anlaşmanın kısa süre içinde yapılması sürpriz olmayacak. Kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan Mangala, 2011'de Porto'ya transfer oldu. 2014-2015 sezonu öncesi yaklaşık 38 milyon Euro bedelle Manchester City ile sözleşme imzalayan Fransız stoper, bu sezonu Valencia'da geçirdi.

Kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibinde 33 maça çıkan Mangala, 2 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu 8 kez de Fransa Milli Takımının formasını giydi.