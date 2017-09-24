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Oldukça tartışmalı bir maçın sonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş hem maçta yaşananlardan hem de maç sonunda Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalardan dolayı bir hayli öfkeli.

Beşiktaş Mahmut Usluya dava açıyor

Karşılaşma sonrası kendi aralarında değerlendirme yapan Siyah Beyazlı yöneticilerin buluştuğu ortak nokta maçın Ali Palabıyık tarafından bilinçli bir şekilde Beşiktaş'tan alınıp Fenerbahçe'ye verildiği şeklindeydi.

Geçen sezon Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve yine Ali Palabıyık tarafından yönetilen kupa maçında yaşananların Kadıköy'de katlamalı olarak tekrarlandığını belirten yöneticiler ''Ne ilginçtir ki geçen sene de bu sene de başrolde Ali Palabıyık var. Maçı resmen Fenerbahçe'ye vermek için elinden geleni yaptı ve başardı. Maçtan önce tek isteğimiz hakemin konuşulmayacağı bir mücadele olmasıydı ama tüm dünyanın gördüğü gibi Ali Palabıyık'tan başak konuşulan bir şey yok'' diyerek isyanlarını dile getirdiler.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ''ALİ PALABIYIK EMEK HIRSIZIDIR''

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada maçın değerlendirmesinin yapılamayacağını çünkü maçın çok önüne geçen ve istediği şekilde bir taraftan alıp diğer tarafa veren bir hakem tarafından yönetildiğini söyledi ve Ali Palabıyık için 'Emek hırsızı' ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ''Maçı değerlendirecek, analizini yapacak bir durum yok ortada. İyi başladığımız bir karşılaşmaydı ama Ali Palabıyık yön verme işine başlayınca ortada maçlık bir durum kalmadı zaten.Resmen emek hırsızlığı yaptı,kasti olarak aleyhimize kararlar verdi.Kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılar, verilen komik fauller. Diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Tüm Türkiye hatta tüm dünya gördü maçta yaşananları.İnanılmaz ve skandal bir hakem yönetimi'' diye konuştu.

''GERGİNLİKTEN BESLENME BİZİM AHLAK ANLAYIŞIMIZ DEĞİL''

Kadıköy'de yıllardır hep aynı senaryonun ortaya konulduğunu belirten Mahmutyazıcıoğlu ''Herkes biliyor artık, Kadıköy'de yıllardır hep aynı senaryo ortaya konuluyor. Seyirci taşkınlığı, takımın ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren başlatılan ve maç içinde doruğa çıkartılan gerginlik ve alışılagelmiş hakem olayları. Hep aynı senaryo, dün gece de öyleydi.Biz maalesef buna karşı koyamıyoruz çünkü bu tarz gerginlik yaratma ve gerginlikten beslenme işleri bizim ahlak anlayışımıza ters. Hiç bir zaman başvurmadığımız yollar. Biz çıkıp maçını saha içinde oynamak isteyen, kazanacaksa da saha içinde oynayarak kazanmak isteyen bir kulübüz. Bu şekilde saha içinde kalmaya da gayret göstereceğiz.Bu işin sonunda iki sezondur şampiyonuz ve yine biz şampiyon olacağız; gerginlikten beslenenler de gerginlikleriyle kalacaklar. Şimdi bu maçı hemen unutacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Çünkü çok daha önemli bir maçımız var Salı akşamı'' dedi.

''MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLECEK''

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamaların spor ahlakı bir yana genel ahlak kurallarıyla da bağdaştırılacak bir yanı olmadığını ifade eden Siyah Beyazlı yönetic,hukuk kurulunu da harekete geçirdiklerini dile getirdi.

Mahmut Uslu'nun başkan Fikret Orman'a yönelik yaptığı 'Arsen Orman' yakıştırmasının ne anlama geldiğinin tüm kamuoyunca bilindiğini ifade eden Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ''Mahmut Uslu'nun açıklamalarına mantıklı ve aklı selim bir şekilde bir cevap vermek mümkün değil, aynı seviyeye de inemeyiz.Ama sen bizim başkanımıza 'hırsız ' yakıştırması yapamazsın.Bizim bir futbolcumuzun özel hayatı ile ilgili açıklamalar yapıp suçlamalarda bulunamazsın.Özel hayata saygı diye bir şey var.Söylenecek çok şey var ama dediğim gibi o üsluplara o seviyelere inemeyiz.Mahmut Uslu'yu mahkemeye vereceğiz.Hukuk kurulumuzu harekete geçirdik ve gerekli hazırlıklar yapılıyor.'' diyerek konunun yargıya taşınacağını söyledi.

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