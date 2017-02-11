Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı.

Bu akşam oynanan Beşiktaş maçında başarılı bir oyun ortaya koyarak takımının 3 puan almasını sağlayan Barış Başdaş, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcularla sık sık ikili mücadeleye giren deneyimli savunmacının sol bacağı, aldığı darbeler sonucunda hafif yaralandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Başdaş, bacağının Quaresma ile girdikleri ikili mücadele sonrasında olduğunu açıkladı. Başdaş, Portekizli yıldızın pozisyon itibari ile bu hareketi yaptığını kasıtlı bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.