Beşiktaş maçı öncesi Trezeguet depremi

Kasımpaşa'da Trezeguet Beşiktaş maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı oyuncuları Trezeguet’nin kadro dışı kaldığı iddialarıyla ilgili olarak son kararı kulüp başkanı Turgay Ciner’in vereceğini söyledi.

Bilgin, yaptığı açıklamada, Trezeguet ile ilgili kararın olumsuz yönde çıkmasını beklediğinin altını çizerek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil. Trezeguet’nin başka bir kulüple görüşmemesi gerekiyor. Başkanımız bu durumu kural dışı olduğu için kabul etmedi. Sözleşmesinde herhangi bir satış opsiyonu da yok. Sezon başında yeni sözleşme yaptık ve bu maddeyi kaldırdık."