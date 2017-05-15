Beşiktaş liderliği devraldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u Cenk Tosun'un 65. dakikada ve Aboubakar'ın 90. dakikada attığı golle 2-0 mağlup ederek Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, kritik maçta zorlu Bursaspor deplasmanına gitti. Medipol Başakşehir'in maç fazlasıyla da olsa liderliğe oturmasıyla stres yaşayan Siyah-Beyazlılar, Bursa taraftarının takımına desteğiyle de ilk yarıda maça adapte olamadı. İkinci yarıda Cenk'in oyuna girmesiyle ibre tamamen Beşiktaşa döndü. Cenk'in golüyle rahatlayan Beşiktaş, Aboubakar'ın son saniye golüyle 3 puanı kaptı.

Maçtan dakikalar şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, liderlik için Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. Maç Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında iki takım da etkili bir gol pozisyonu üretemedi. Topa sahip olan takım konuk ekip Beşiktaş olurken, ev sahibi Bursaspor Siyah-Beyazlılar'a önde baskı uygulayarak organize atak geliştirmesini önledi.

29. dakikada Aboubakar'ın yerde kalmasıyla Beşiktaş etkili bir noktadan serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Quaresma'dan enfes şut

34. dakikada kullanılan kornerde top Quaresma'ya geldi. Quaresma sağ çaprazdan trivela vuruşunu yaptı, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.

35. dakikada Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.

Aboubakar net golü kaçırdı!

40. dakikada Beşiktaş net bir pozisyonu gole çeviremedi. Oğuzhan'ın ceza sahasına doldurduğu topu Marcelo aşırttı, topla buluşan Aboubakar'ın yakın mesafeden şutu direk dibinden auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş başladı. 46. dakikada Quaresma'nın ceza shası dışından şutu dışarı gitti.

52. dakikada Bursaspor, maçtaki en etkili pozisyonuna girdi. Bilalm Kısa'nın ceza sahası dışından şutu farklı şekilde auta gitti.

60. dakikada Fabri müthiş bir pozisyonu kurtardı. Bursaspor'da kaleci Fabri ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın şutunu Fabri kurtardı.

Fabri topu bekletmeden oyuna soktu ve Babel meşin yuvarlakla buluştu. Babel, sol kanatta Oğuzhan'ı gördü. Genç futbolcunun şutunu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.

Cenk girdi golünü attı!

65. dakikada oyuna giren Cenk Tosungirdi. Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın güzel pasında topla buluşan Cenk Tosun kaleci Harun'u çalımladı ve boş kaleye gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

80. dakikada Hollandalı Ryan Babel'ın uzaktan çok sert şutunu kaleci Harun güçlükle kurtardı.

90. dakikada Aboubakar maça noktayı koydu. Savunmada son dakikalarda büyük boşluklar veren Bursaspor defansını hazırlıksız yakalayan Tolgay, ceza sahasında boş durumda bulunan Aboubakar'ı gördü, Kamerunlu golcü Harun'u çalımladı ve topu fielelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve Beşiktaş 3 puanı iki golle alarak liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı.

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