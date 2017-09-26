Beşiktaş Leipzige de acımadı, 2de 2 yaptı

Beşiktaş Leipzig'e de acımadı, 2'de 2 yaptı
Şampiyonlar Ligi’ne Porto’yu Portekiz’de parçalayarak başlayan Beşiktaş, grubun ikinci maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçıdna Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.
4. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan Ricardo Quaresma ile geliştirdiği atakta Leipzig defansı topu kornere attı.
6. dakikada Anderson Talisca'nın uzaktan vuruşunda top yandan auta çıktı.
8. dakikada Leipzig'te Orban sarı kart gördü.
Beşiktaş, Ryan Babel'le öne geçti!
11. dakikada Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Cenk Tosun rakibinden sıyrılıp topu Babel'e çıkardı. Babel ceza sahasında gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi.
15. dakikada Ricardo Quaresma, ceza sahasına girerken düşürüldü. Leipzig'te Keita sarı kart gördü.
17. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördü.
23. dakikada Leipzig atağında Forsberg çok zuaklardan vurdu, Fabri topu çıkardı.
30. dakikada Leipzig atağında top son olarak Fabri'de kaldı.
32. dakikada Leipzig'te Timo Werner'in yerine Lukas Klostermann oyuna girdi.
41. dakikada Beşiktaş atağında Cenk Tosun, sol çaprazdan şutunu çekti, top kaleciden döndü.
Anderson Talisca farkı 2'ye çıkarttı!
43. dakikada Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Ricardo Quaresma, sağ kanattan ortaladı, Anderson Talisca ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı başlarken Leipzig'te Orban'ın yerine Kampl oyuna girdi.
47. dakikada Forsberg'in vuruşunda top auta çıktı.
52. dakikada Sabitzer'in ceza sahası içinden vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.
58. dakikada Leipzig atağında Sabitzer'in vuruşunda Fabri topu son anda kornere çeldi.
59. dakikada Leipzig'te Keita'nın yerine Bruma oyuna girdi.
59. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti.
60. dakikasında saha aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Sorun giderilmeyince hakem oyuncuları soyunma odasına davet etti. Oyuncular soyunma odasına gitti.
61. dakikada Vodafoen Park aydınlatmasıdnaki sorun çözüldü ve maç tekrar başladı.
61. dakikada Beşiktaş'ta Gary Medel'in yerine Necip Uysal oyuna girdi.
66. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Pepe, ceza sahası içinde ofsayta yakalandı.
71. dakikada Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın yerine Tolgay Arslan oyuna girdi.
74. dakikada Leipzig atağında sağ kanattan yapılan ortada top Fabri'de kaldı.
80. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Negredo oyuna girdi.
81. dakikada Augustin'in vuruşunda top auta gitti.
83. dakikada Sabitzer'in ceza sahasında dar açıdan vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.
87. dakikada Beşiktaş'ta Fabri, sarı kart gördü.
88. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tosic'in şutunda top kaleciden döndü.
Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk iki maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.
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