Beşiktaş kupada 4ledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

15'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanattan topla buluşan Negredo'nun yerden içeriye çevirdiği topta Vrsajevic'in ters vuruşu ağlara gitti: 1-0.

31'inci dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un plase vuruşu kaleci Karcemarskas'ın kucağında kaldı.

36'ncı dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Negredo'nun sağ ayağıyla vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.

43'üncü dakikada Cenk ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Babel'in içeriye çevirdiği topa Oğuzhan dokunamadı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

50'nci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un yerden şutu kaleci Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu: 3-0.

59'uncu dakikada Oğuzhan ile verkaç yaptıktan sonra topu önünde bulan Babel'in plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Orkan'ın ortasında ceza sahasında Negredo'nun gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

72'nci dakikada Musa Çağıran'ın pasıyla sağ çizgide hareketlenen Serdar Gürler boş durumdaki Doukara'yı gördü. Doukara'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti: 3-1.

81'inci dakikada ceza sahası içinde Oğuzhan ile paslaşan Orkan Çınar'ın şutu auta gitti.

90+4'üncü dakikada Orkan'a yapılan faul sonrası topun başına geçen Quaresma'nın vuruşu kaleci Karcemarskas'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

CENK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Mücadelenin bitiminin ardından Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasının yolunu tutarken, siyah-beyazlı taraftarlar "Tolga takımı buraya getir" şeklinde tezahüratta bulundu. Oyuncular bir süre sahaya geri dönmezken, taraftarların ısrarlı çağrılarının ardından futbolcular sahaya tekrar giriş yaptı. Everton'a transfer olduğu iddia edilen Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba (Dk. 40 Mitrovic), Tolgay, Oğuzhan, Babel (Dk. 78 Quaresma), Cenk Tosun(Dk. 58 Orkan Çınar), Negredo

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos (Dk. 68 Tugay Kaçar), Hasan, Özer (Dk. 60 Musa Çağıran), Regattin, Serdar, Doukara (Dk. 73 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 15 (KK) Vrsajevic, Dk. 36 Negredo, Dk. 50 Cenk Tosun, Dk. 90+4 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 72 Doukara (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Cenk Tosun, Gökhan Gönül (Beşiktaş) - Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Anıl Karaer (Osmanlıspor)