Beşiktaş Khouma Babacar ile anlaşmaya vardı

Marcelo’nun Lyon’a satılmasıyla gerekli olan maddi kaynağa ulaşan Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman ve Asbaşkanı Umut Güner, Floransa’ya giderek Çizme ekibiyle el sıkıştı. Babacar’ın kısa süre içinde imza atabileceği aktarıldı.

Beşiktaş golcü transferinde rotayı Khouma Babacar’a çevirdi. Başkan Fikret Orman ve siyah-beyazlı kulübün transferden sorumlu asbaşkanı Umut Güner dün sürpriz biçimde Floransa’ya giderek 24 yaşındaki Senegalli golcü için Fiorentina kulübü ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibi ile yapılan görüşmede menajer Ahmet Bulut da yer aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo’nun dün 8.5 milyon euro karşılığında Lyon’a satılmasıyla rahat bir nefes alırken, Orman ve Güner’in, Fiorentina kulübü yöneticileriyle Babacar için el sıkıştığı ifade edildi. Tarafların maddi konularda anlaşma sağladıkları, Babacar’ın da Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiği aktarıldı. Beşiktaş ile Fiorentina arasındaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Senegalli golcünün resmi sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Babacar transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, yönetim tarafından kendisine önerilen Senegalli oyuncuyu genç ve atletik bir golcü olması nedeniyle kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Bu arada Beşiktaş, Vincent Aboubakar defterini de henüz tamamen kapatmadı. Siyah-beyazlı yönetimin, Babacar transferinin birkaç gün içinde resmiyet kazanmaması halinde Aboubakar için son bir hamle daha yaparak, Porto ve Lorient kulüpleriyle masaya oturacağı ifade edildi. Marcelo’nun satışından ciddi bir gelir elde eden Kartal’ın, Kamerunlu forveti bu kez bonservisiyle birlikte kadrosuna katabileceği savunuldu.

Khouma Babacar geçen sezon Fiorentina formasıyla 31 resmi maça çıktı. 1.85 boyundaki Senegalli forvet rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

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