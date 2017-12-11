Beşiktaş Kayseride 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Kayserispor karşısında pozisyon bulmakta oldukça zorlanan Beşiktaş, Cenk'in 45+1'de attığı golle 1 puanı aldı. Kayserispor'un golü ise Umut Bulut'tan geldi.

Avrupa'da doludizgin giden Kara Kartal, ligde yine yokları oynadı. 45 dakika 10 kişi kalan rakibine karşı 1 pozisyon bile bulamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tercihleri de tartışılacak cinstendi. İlk yarıda kötü bir performans sergileyen Atiba yerine Tolgay'ı oyundan alan Güneş, gole ihtiyacı olmasına rağmen Negredo'yu 80'de oyuna aldı. Son oyuncu değişikliğini ise kullanmayan deneyimli hoca, puan kaybına engel olamadı.

Maçtan dakikalar şöyle;

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,Galatasaray derbisinde olduğu gibi Talisca'yı yedeğe çekerken Oğuzhan'ı 11'e aldı. Mücadele Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü ile başladı. Karşılaşmaya Kayserispor taraftarları büyük ilgi gösterdi ve stadyumun tamamına yakınını doldurdu.

Beşiktaş gole çok yaklaştı!

9. dakikada Oğuzhan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Lung iyi yer tuttu ve topu uzaklaştırmayı başardı.

Oğuzhan boş kaleye kaçırdı!

17. dakikada Beşiktaş, inanılmaz bir gol kaçırdı. öz alanda baskı yapan Siyah-Beyazlılar'da Quaresma topu rakibinden kaptı ve ceza sahasına girdi. Portekizli yıldızın ceza sahası içine çevirdiği topta Oğuzhan boşboş durumda topu direğin dibinden auta gönderdi.

19'da Kayserispor'da Ryan Mendes'in ceza sahasının dışından yapmış olduğu vuruş, direk dibinden dışarı çıktı.

Umut Bulut fileleri havalandırdı!

31. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kucher, Gökhan Gönül'den sıyrıldı ve ortasını yaptı. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Umut Bulut, Tosic'in müdahale edememesi sonucunda topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Beşiktaş Cenk'le berbaerliği yakaladı

45+1. dakikada Beşiktaş korner kazandı ön direkte topla buluşan Cenk'e Umut'un yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

İkinci yarı Beşiktaş'ın başlama vuruşu ile başladı.

49. dakikada Kayserispor'da Thiago Lopes'in Cenk Tosun'a yapmış olduğu hareket sonrası hakem faul kararı verdi. İlk yarıdan sarı kartı bulunan lopes ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55. dakikada Kayserispor'da Boldrin oyundan çıktı ve yerine Espinosa girdi.

58. dakikada Beşiktaş'ta Tolgay oyundan çıktı ve yerine Talisca girdi.

Beşiktaş, ikinci gol için Kayseri kalesinde baskı kurmaya başladı.

64. dakikada Quaresma'nın yaptığı ortaya ön direkte talisca dokunamadı, Topu önünde bulan Cenk'in vuruşu auta gitti.

69'da Kayserispor tehlikeli geldi. Kontratakla Beşiktaş'ı eksik yakalayan Sarı-Kırmızılılar'da Güray'ın şutu Fabri'de kaldı.

72. dakikada Umut müsait pozisyondan yararlanamadı. Ryan Mendes'in sol kanattan getirdiği topta ceza sahasına giren Umut topla buluştu. Deneyimli futbolcu uygun pozisyonda topu dışarı yolladı.

79. dakikada Gökhan Gönül oyundan çıktı ve yerine Negredo girdi.

İspanyol forvet oyuna girer girmez pozisyona girdi. Tosic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafa vuran Negredo, meşin yuvarlağı auta yolladı.

82'de Babel ceza sahası dışından sert ve düzgün bir şut çıkardı, top az farkla yandan auta gitti.

Son dakikalada Beşiktaş topa sahip olup Kayseri kalesinde baskı kursa da gol atacak pozisyona bir türlü giremedi.

uzatma anlarında da Beşiktaş pozisyona girmeyi başaramadı ve deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Lung, Kucher, Atila, Kana Bıyık, Sapunaru, Lopes, Badji, Boldrin, Ryan Mendes, Güray Vural, Umut Bulut

Yedekler: Muammer, Levent,Erkan, Canberk, Gonzalo, Berkant, Erdal, Asamoah Gyan,Varela,Stojiljkovic

BEŞİKTAŞ: Fabri,Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Medel, Talisca, Lens, Orkan, Mustafa ve Alvaro Negredo

Maçtan notlar

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, ligde bundan önce oynadığı Galatasaray maçının ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki mücadelede, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta derbiyi 3-0 kazanan takımını bozmadı.

Siyah-beyazlılar sahaya Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Cenk Tosun 11’i ile çıktı.

Beşiktaş’ta yedek kulübesinde ise Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mitrovic, Fatih Aksoy, Medel, Talisca, Lens, Orkan Çınar, Mustafa Pektemek ve Negredo bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" pankartıyla çıktı.

Kayserispor’da zorunlu değişiklik

Kayserispor, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden iki değişiklikle Beşiktaş karşısında sahada yer aldı.

Ligde 14. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Şamil Çinaz ile bu maçta çıkan olaylar sonucu 1 maç men cezası alan Deniz Türüç, Beşiktaş maçında forma giyemedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Deniz ve Şamil’in yerine Boldrin ile Kucher’i ilk 11’de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılılar sahaya Lung, Tiago Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Mendes, Boldrin, Güray Vural ve Umut Bulut 11’i ile çıktı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu.

Kayserispor taraftarları maç öncesinde batı kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yaptı. Taraftarlar, kartonlarla "Kapalı kale tribünü" diye adlandırılan batı kale arkasında Kayserispor’un logosunu ve kuruluş tarihini, maraton tribününde ise "Kayserispor" yazısını oluşturdu.