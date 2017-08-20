Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında tökezledi

Yeni transferleriyle gücüne güç katan Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, son iki sezondur puan kaybı yaşadığı Kasımpaşa deplasmanında yine hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-Beyazlılar, mücadelede iki kere öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu skorla Beşiktaş ligdeki ilk puan kayıplarını yaşadı.

Genel anlamda maçın kontrolünü elinde tutan ve topla daha fazla oynayan taraf olan Beşiktaş, buna karşın net pozisyona girmekte zorlandı. Kasımpaşa'da Mısırlı futbolcu Trezeguet, performansıyla dikkat çekti. Kartal'da yeni transferlerden Medel, Lens ve Negredo da, karşılaşmanın son bölümünde şans buldu.

Maçtan notlar şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele hakem Alper Ulusoy'un düdüğü ile başladı.

Karşılaşmadaki ilk şut konuk ekip Beşiktaş'tan geldi. Talisca Kasımpaşa yarı sahasında topu kaptı ancak yapılan faul sonrsı yerde kaldı, açılan top Ryan Babel'in önüde kaldı. Hollandalı futbolcunun şutu üstten auta gitti.

6. dakikada Kasımpaşa, köşe vuruşunda çerçeveyi bulamadı. Neumayr'ın ortasında Adem büyük'ün kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Kartal perdeyi erken açtı!

7. dakikada Tosic'in harika pasında topla buluşan Cenk, ceza sahasına girdi ve arka direkte boş durumda bulunan Babel'e topu attı. Babel rahat bir şekilde topu filelere yolladı ve skr 1-0 oldu.

14. dakikada Tosic, Cenk'e yine güzel bir pas attı. Vücut çalımı ile rakibinden sıyrılan golcü futbolcunun şutunu Ramazan yatarak kurtardı.

Karşılaşamanın ilk 20 dakikası geride kalırken sahada istediklerini yapan ve oyuna hükmeden taraf Beşiktaş oldu.

Neumayr'dan harika gol!

24. dakikada Kasımpaşa'da Neumayr, Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluştu. Alman futbolcunun ceza sahası dışıdnan harika şutu filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Kasımpaşa ve Beşiktaş, karşılaşmadaki ilk isabetli şutlarında golü buldular.

Talisca sahnede!

34. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, sol kanatta bulunan Caner'e pasını verdi. Caner'in güzel ortasında Talisca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş maçta bir kez daha öne geçti.

45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Portekizli Pepe'nin kafa vuruşu auta gitti.

Alper Ulusoy ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarı Siyah-Beyazlılar'ın vuruşu ile başladı.

48. dakikada Kasımpaşa'da ilk golün sahibi Neumayr, uzaktan yine şansını denedi ama bu sefer Fabri rahat bir şekilde kurtardı.

Kasımpaşa gole çok yaklaştı

54. dakikada Neumayr'ın kullandığı köşe vuruşunda Youssef'in kafa vuruşu direğin hemen üstüdnen auta gitti.

Cenk boş kaleye kaçırdı!

57. dakikada Beşiktaş, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Oğuzhan'ın derinlemesine pasında ceza sahası arkasına sarkan Babel kaleciyi çalımladı ancak kaleden uzaklaştı. ceza sahası içinde boş durumda bulunan Cenk'i gördü, Cenk'in boş kaleye vuruşu üstten auta gitti.

74. dakikada Beşiktaş'ta yeni transferlerde Lens ve Medel oyuna girerken Oğuzhan ve Quaresma oyundan çıktı.

Trezeguet'den harika gol!

79. dakikada taç atışından topu alan Trezeguet'nin ceza saha sahası dışından sert şutunda fabri çaresiz akaldı vemaç bir kez daha eşitlik geldi.

Şenol Güneş son oyuncu değişikliğini de yaparak Babel yerine Negredo'yu oyuna aldı.

Cenk'in füzesini Ramazan kurtardı!

85. dakikada Cenk Tosun'un sol çaprazdan yaptığı çok set şutu kaleci ramazan güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.