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Beşiktaş Karabük'te altın buldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u Ryan Babel'in 79. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş Karabükte altın buldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle karşılaşma başladı. Mücadele ev sahibi Karabükspor başlama vuruşu ile start aldı.

5. dakikada Siyah-Beyazlılar'da Dusko Tosic, topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

Talisca net golü kaçırdı!

10. dakikada Beşiktaş net bir pozisyonu gole çeviremedi. Negredo'nun şık pasıyla savunma arkasına sarkan Anderson Talisca'nın şutunu kaleci Rybka kurtardı. 13. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Caner'in ceza sahasına yaptığı ortaya Pepe kafa vurdu ancak top auta gitti.

22. dakikada Caner'in sol taraftan attığı pasta Talisca ceza sahasında gelişine vurdu, top savunmadan geri döndü.

Dany golü kurtardı

25. dakikada Oğuzhan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Babel'in şutu kaleciyi geçti ama Dany, kafayla topun kaleye girmesine engel oldu.

Maça hükmeden ve topa daha çok sahip olan ekip Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar, Talisca ile iki önemli gol pozisyonu üretti.

Karabükspor gole çok yaklaştı

31. dakikada Yatabare'nin sol kanattan getirdiği topta Tanase'nin ceza sahası içinde vuruşu yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'le sahaya çıktı.

47. dakikada Beşiktaş, kaleye yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca'nın şutu barajdan geri döndü.

55. dakikada karabükspor'da Grozav oyundan çıkarken yerine Skulason girdi. 56. dakikada Karabükspor'da Torje, Tolgay'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Oğuzhan penaltıyı kaçırdı!

Beşiktaş'ın kullanığı kööşe vuruşunda Karabüksporlu futbolcunun elle oynaması sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oğzuhan'ın vuruşu üstten auta gitti!

60. dakikada Beşiktaş'ta Lens oyundan çıktı ve yerine Quaresma girdi. Karabükspor'da da Tanase yerine Seleznov girdi.

68. dakikada ikinci sarı kartını gören Beşiktaş'ta Dusko Tosic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Şenol Güneş kırmızı kartın ardından Negredo'yu oyundan aldı ve yerine Mitrovic girdi.

Babel hayat verdi!

79. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında savunma arasına sarkan Ryan Babel, defansın arkasına sarktı ve topu filelerle buluşturark skoru 1-0'a getirdi.

82. dakikada Karabükspor'da Poko oyundan çıktı ve yerine İlhan Depe girdi. Beşiktaş'ta da Talisca oyundan çıkarken yerine Atiba girdi.

Seleznov'un 90. dakikada uzaktan sert şutunu kaleci Fabri aynı güzellikte kornere çeldi.

Maç sona erdi ve Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maçtan notlar

Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda revizyona gitti. Deneyimli teknik adam, 3. haftadaki Bursaspor maçına oranla ilk 11’de 4 değişiklik yaptı.

Adriano Correia’nın sakatlığı nedeniyle sağ bekte Necip Uysal’a şans veren Güneş, forvette Cenk Tosun’un yerine Alvaro Negredo, orta alanda Atiba Hutchinson’ın yerine Tolgay Arslan, sağ kanatta da Ricardo Quaresma’nın yerine Jeremain Lens’e formayı teslim etti.

Taraftarlardan destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki karşılaşmada takımlarına destek verdi. Tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Kardemir Karabükspor’da tek eksik

Ev sahibi Kardemir Karabükspor’da ise sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş, Beşiktaş karşısında forma şansı bulamadı. Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, Iasmin Latovlevici’nin Galatasaray’a gitmesinin ardından, bu oyuncunun yerine Trabzonspor’dan transfer edilen Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez’i Beşiktaş maçı kadrosuna dahil etmedi.

Bu arada, 14 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarına destek verdi.

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