Beşiktaş kanat transferinde 2 eski Fenerbahçeli isme yöneldi

Beşiktaş, kanat transferi konusunda hedeflerini 2’ye indirdi: Ya Lens ya da Nani.

Siyah-Beyazlılar, Gökhan Töre’nin sakatlığı sonrasında yıldız ismin bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, bu doğrultuda 2 eski Fenerbahçeli Jeremain Lens ve Luis Nani ikilisinden birini Beşiktaşlı yapmayı planlıyor.

Belirlediği hedefleri için Sunderland ile Valencia kulüplerine 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kartal, cevap bekliyor. Beşiktaş’ın bu hafta içerisinde bu bölgedeki eksiğini kapatacağı konuşuluyor.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarına İstanbul’da başlayan Siyah-Beyazlılar, şok bir haberle sarsılmıştı. Geçen sezon kiralandığı West Ham’da sakatlığı nedeniyle tutunamayan ve sorununu atlattıktan sonra Kara Kartal’a geri dönen Gökhan Töre, bu kez sağ dizinden problem yaşamıştı.

Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrasında yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği üzerine kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

Kara Kartal’ın, bu doğrultuda yürüttüğü girişimlerde hedefini 2’ye indirdiği bildirildi. Kartal’ın, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak görev yapan Sunderland’li yıldız Jeremain Lens ile Valencia’nın Portekizli futbolcusu Luis Nani’yi radarına aldığı belirtildi.

Sunderland, kapıyı gösterdi

Lens’in geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Sunderland menaceri Simon Grayson, “Bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa gidebilirler” ifadelerini kullanarak Hollandalı futbolcuyu işaret etti.

Bu gelişme sonrasında 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakan İngiliz ekibine Kara Kartal’dan 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonlu kiralama önerisi gittiği ifade edildi. Fenerbahçe’den beklediği geri dönüşü alamayan Lens’in, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu baktığı ve kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yine aynı formül

2 sezon önce Fenerbahçe’den 8.5 milyon Euro (34 milyon TL) karşılığında Valencia’nın yolunu tutan Luis Nani, yeni takımına ayak uyduramamıştı. Kulübünün göndermeye sıcak baktığı 30 yaşındaki oyuncu için Kara Kartal’ın, Lens için yaptığı gibi 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle Valencia’nın kapısını çaldığı konuşuluyor. Beşiktaş’ın, bu 2 isimden birine formayı giydirme konusunda kararlı olduğu bildirildi.