Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

Tottenham'ın Janssen'i yeniden kiralamak istememesi sonrası arayışlara başlayan yönetim, Islam Slimani'ye kanca attı.

Devre arasında Beşiktaş'la görüşen fakat Leicester City'den Newcastle'a kiralanan Cezayirli futbolcu, Ada'dan ayrılmak istiyor. Slimani'ye teklif seçim sonrası olacak.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, seçim sonrası girişimlere hız vermeyi planlıyor.

İlk olarak forvet sıkıntısını gidermek isteyen Sarı-Lacivertliler, Vincent Janssen'le devam etmeyi düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un Hollandalı yıldızı bir kez daha kiralamayı kabul etmediği belirtiliyor.

KALİTELİ BİR FORVET ARANIYOR!

Fenerbahçe yönetimi bu gelişme sonrası, çok kaliteli bir forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin rotayı yine İngiltere'ye çevirdiği ve Leicester'lı İslam Slimani'ye kanca attığı öğrenildi.

NEWCASTLE'DA DA YAPAMADI

Devre arası Beşiktaş'la masaya oturan Cezayirli forvet, ardından kiralık olarak Newcastle'ın yolunu tutmuştu. Newcastle'da da aradığını bulamayan Slimani'nin Ada'dan ayrılmak istediği belirtiliyor.

1 YIL KİRALAMAK İSTİYORLAR

Eğer pazar günkü seçimden Aziz Yıldırım zaferle ayrılırsa, transfer görüşmelerine hemen başlanacak... Fenerbahçe yönetimi, Leicester City ile masaya oturacak ve 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

Takvim