Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

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Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

Tottenham'ın Janssen'i yeniden kiralamak istememesi sonrası arayışlara başlayan yönetim, Islam Slimani'ye kanca attı.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

Devre arasında Beşiktaş'la görüşen fakat Leicester City'den Newcastle'a kiralanan Cezayirli futbolcu, Ada'dan ayrılmak istiyor. Slimani'ye teklif seçim sonrası olacak.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, seçim sonrası girişimlere hız vermeyi planlıyor.

İlk olarak forvet sıkıntısını gidermek isteyen Sarı-Lacivertliler, Vincent Janssen'le devam etmeyi düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un Hollandalı yıldızı bir kez daha kiralamayı kabul etmediği belirtiliyor.

KALİTELİ BİR FORVET ARANIYOR!

Fenerbahçe yönetimi bu gelişme sonrası, çok kaliteli bir forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin rotayı yine İngiltere'ye çevirdiği ve Leicester'lı İslam Slimani'ye kanca attığı öğrenildi.

NEWCASTLE'DA DA YAPAMADI

Devre arası Beşiktaş'la masaya oturan Cezayirli forvet, ardından kiralık olarak Newcastle'ın yolunu tutmuştu. Newcastle'da da aradığını bulamayan Slimani'nin Ada'dan ayrılmak istediği belirtiliyor.

1 YIL KİRALAMAK İSTİYORLAR

Eğer pazar günkü seçimden Aziz Yıldırım zaferle ayrılırsa, transfer görüşmelerine hemen başlanacak... Fenerbahçe yönetimi, Leicester City ile masaya oturacak ve 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

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