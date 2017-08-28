Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe, bir an önce transferdeki eksik yönlerini kapatmak istiyor. Kanarya’nın ilk hedeflerinden biri de, daha önce gündeme gelen Palmeiras’ın en önemli hücum silahlarından 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Dudu.

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’de transfer artık şart oldu. Birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Sarı-Lacivertliler’in, Avrupa Ligi’nden elenmelerinin ardından Finansal Fair Play’le ilgili uyması gereken kural devre dışı kalmıştı.

İşte bu doğrultuda da Kanarya rotayı, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen ve daha önce gündeme gelen Dudu’ya çevirdi. Brezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Dudu ile görüşen 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de forma giymeye çoktan hazır.

Bonservisi 8 milyon euro

Fenerbahçe, her konuda anlaştığı Brezilyalı futbolcunun kulübünü ise bir an önce ikna edip, bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Alınan bilgiye göre Yeşil-Beyazlılar, yıldız oyuncuları için 8 milyon Euro talep ediyor. Fener cephesi, yıllık 2.5 milyon Euro’ya el sıkıştığı Dudu’nun kulübüyle bonservis bedeli konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor ve rakamı daha aşağıya çekmeye çalışıyor.

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