Beşiktaş İstanbulda avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, LASK Linz'i evinde 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Müsabakada Beşiktaş'ın tek golünü 6. dakikada Ryan Babel kaydetti. Siyah-Beyazlılar rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş bir sonraki maçta 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz'e konuk olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yaptığı ilk maça, B36 Torshavn mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Adriano Correia, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, 2. ön eleme turundaki iki maçta ilk 11'de görev verdiği Fatih Aksoy'u ise yedeğe çekti. Güneş, Fatih'in yerine Pepe'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Pepe, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı.

Adriano'nun yokluğunda Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de şans buldu.

Roco ve Quaresma ilk kez kadroda

Beşiktaş'ta yeni transfer Enzo Roco, transferinin ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Portekiz'in 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelelerinde görev alan Ricardo Quaresma da maça yedek başladı.

B36 Torshavn ile İstanbul'da oynanan maçta kadroda yer alamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo da bu sefer yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Vagner Love yedekler arasında bulundu.

Siyah-beyazlılarda 3. ön eleme turu için UEFA listesinde yer alan Domagoj Vida, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunda tercih edilmedi.

Stat dolmadı

Beşiktaşlı taraftarların B36 Torshavn mücadelesine göre LASK Linz maçına ilgisi az oldu.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi. Az sayıdaki Avusturyalı taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler Cihat Kumuşoğlu ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Delegesi David McDowell, LASK Linz Kulübü Başkanı Siegmund Gruber ve kulübün ikinci başkanı Wolfgang Resch'yi dostluk yemeğinde ağırladı.

Fikret Orman, UEFA Delegesi David McDowell ile Siegmund Gruber'e günün anısına bir plaket takdim etti.

Bu arada B36 Torshavn maçına göre Vodafone Park zeminin daha da bozulduğu dikkati çekti.