Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Goller: Dk. 39 Pepe, Dk. 42 Ryan Babel (Beşiktaş); Dk. 56 Yevhen Seleznov (Akhisarspor)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Oğuzhan Özyakup, Babel, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Sissoko, Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Bilal Kısa, Larsson, Seleznov

Teknik Direktör: Safet Susic

Sarı Kartlar: Dk. 14 Ömer Bayram, Dk. 28 Fatih Öztürk, 45+2 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Şenol Güneş'ten aynı kadro

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftasında Akhisarspor'u ağırlarken, kadroda değişiklik olmadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk maçın 11'ini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı.

Beşiktaş'ta Avrupa kupasındaki maçlarda olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev aldı. Siyah-beyazlı takımın savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal ve Caner Erkin'den oluşurken, bu oyuncuların önünde Gary Medel ile Tolgay Arslan şans buldu.

Akhisarspor karşısında orta sahada Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel oynadı. Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında ise Cyle Larin yer aldı.

Tolga Zengin 496 gün sonra şans buldu

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu.

Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Adriano ve Gökhan Töre yedek başladı

Beşiktaş'ta LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano Correia ile Gökhan Töre, Akhisarspor maçına yedek başladı.

Adriano, Avusturya ekibine karşı sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi de kadroya almamıştı.

Domagoj Vida ve Atiba Hutchinson yine yok

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson kadroda yer bulamadı.

Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da şans bulamayan oyunculardan oldu.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Vagner Love ve Alvaro Negredo yedek soyundu.

Beşiktaş 84 gün sonra lig maçına çıktı

Beşiktaş, 84 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etmişti. 19 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Beşiktaş, yeni sezonu da taraftarları önünde açtı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park tribünlerini büyük oranda doldurdu. Mücadeleyi 30 bine yakın taraftar takip etti.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün eski başkanı Süleyman Seba lehine tezahüratta bulundu.

Akhisarspor'da 3 değişiklik

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve bu sezon da Galatasaray önünde TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, Süper Lig'in startını ise Beşiktaş deplasmanında verdi.

Konuk ekibin teknik direktörü Safet Susic, Galatasaray mücadelesine göre Beşiktaş karşısında üç değişiklik yaptı.

TFF Süper Kupa maçının ilk 11'inde şans bulan Helder Barbosa ile Elvis Kofi Manu, siyah-beyazlı ekip karşısında yedek soyunurken, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Dany Nounkeu ise kadroda yer almadı.

Akhisarspor'da bu oyuncuların yerine Caner Osmanpaşa, Daniel Alexander Larsson ile Miguel Lopes forma giydi.