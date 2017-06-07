Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

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Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

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Beşiktaş iki transferi birden KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Caner Erkin ve Luiz Rhodolfo transferlerini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş iki transferi birden KAPa bildirdi!

BEŞİKTAŞ, Caner Erkin ile anlaşmaya varıldığını, Luiz Rhodolfo için ise Flamengo kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Caner Erkin ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750.000 Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."

Rhodolfo ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

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