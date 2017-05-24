Beşiktaş idmanında yine gerginlik!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı! 3 yıllık imza...

Beşiktaş Yönetimi bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tolgay Arslan’ın birkaç gün içinde 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.