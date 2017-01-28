Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
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Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

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Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray, genç oyuncusu Volkan Pala'nın İnegölspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş için flaş iddia! Anlaşmaya varıldı...

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine girilirken forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Togo'lu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş için flaş iddia! Anlaşmaya varıldı...

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da gündemde olan golcü adaylarından biri de Emmanuel Adebayor…

HABER1903’ün haberine göre; Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi’nin Adebayor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Togo’lu golcü oyuncu için son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği belirtildi. Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Adebayor son olarak ise Crystal Palace’da forma giymişti.

Togo’lu oyuncu, Afrika Kupası’nda oynadığı 3 maçta ise etkili performansıyla dikkat çekti.

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Beşiktaş için flaş iddia! Anlaşmaya varıldı...

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