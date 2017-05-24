Beşiktaş için flaş iddia!

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile henüz sözleşme yenilememesini değerlendirirken ilginç bir örnek verdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile henüz sözleşme yenilememesini değerlendirdi

Çakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de yaşanan Aziz Yıldırım-Ersun Yanal problemine düşmeyeceğini iddia etti.

İşte o sözler;

"Beşiktaş'ın başarısında herkesin payı var. Fikret Orman'ından yöneticilerine, Şenol Güneş'ten oyunculara, masöründen çaycısına ve pek tabii ki taraftarına kadar herkesin bu çorbada tuzu var. Ama bence aslan payı Şenol Güneş'indir. Bütün kesişen yollar ona çıkıyor. Oyuncuları sevk-idare, yöneticilerle ilişki, kadro tercihi, işler kötü gittiğinde toparlama görevi ve daha niceleri Şenol hocanın sorumluluk alanında. İki yıldır bu işleri mükemmel, problemsiz, zaman zaman alttan alarak, zaman zaman da tatlı disiplinle yürütüp Beşiktaş'ı buraya getirdi. Şenol Güneş'i yıllardır izlerim. Hem çok akıllı hem de çok dengeli bir adamdır. Kumarbaz ruhlu değil, macera aramayan realist birisidir. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni bir mukaveleye imza atmama olasılığını milyonda bir olarak bile görmüyorum. Beşiktaş asla, bundan birkaç yıl önce Fenerbahçe'de yaşanan Aziz Yıldırım-Ersun Yanal problemine düşmez."