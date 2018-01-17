Beşiktaş golcü transferinde sona geldi

Sky Sports, Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen Cezayirli golcü İslam Slimani transferinde sona yaklaştığını duyurdu.

Cenk Tosun'u rekor bedelle Everton'a gödneren Beşiktaş, yıldız futbolcunun yerini İslam Slimani ile dolduruyor. Sky Sport'un son dakika geçtiği habere göre, Siyah-Beyazlı yönetim, Londra'da Leicester City yetkilileri ile bir araya gelip yıldız futbolcunun transferini noktalamak istiyor.

Piyasa değer 22 milyon euro olan Slimani için kiralık teklifinde bulunan Beşiktaş, Cezayirli golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm şartları seferber etmiş durumda.

Bu sezon toplamda 16 maçta görev yapan Slimani, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Akşam