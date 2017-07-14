Beşiktaş Gignac için 4 milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş'ın Gignac ısrarı sürüyor. Tigres ile görüşmeleri yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, Fransız golcüyü kısa süre içinde kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş, Andre Pierre Gignac konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Marcelo'dan elde edilen gelirle forvet transferini gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Tigres ile temaslarını hızlandırdı.

Fransız futbolcunun transfere sıcak yaklaşması ve sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını pazarlıkta kullanan Beşiktaş, Meksika ekibinin cevabını bekliyor.

Gignac için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, Tigres'in bu bedeli kabul etmesi halinde transferi gerçekleştirecek.

Meksika ekibinin West Ham United'ın forveti Valencia'yı kadrosuna katması da, Gignac'ın takımdan ayrılmasını hızlandırabilir.

31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmek isterken, kulübünün transferde kolaylık sağlamasını bekliyor.

Beşiktaş; Vincent Aboubakar ve Khouma Babacar alternatiflerini göz ardı etmiş değil.

Gignac transferinde sorun yaşanması halinde Aboubakar ve Babacar için somut adımlar atılacak.

Ntvspor