Beşiktaş Galatasarayı darmaduman etti

Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar sayısız gol kaçırdığı maçtan aldığı 3 puanla farkı 3'e indirdi.

Süper Lig'de derbi heyecanı nefesleri kesti... Vodafone Park'a lider olarak gelen Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'a konuk oldu.

Büyük maçlarda oynadığı futbol ve aldığı kötü sonuçlarla hedef tahtasında olan Igor Tudor'un Galatasaray'ı, Kartal karşısında aynı sonu yaşadı.

Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Cim Bom, taraftarını kahretti.

Taraftarının müthiş desteğiyle, özellikle maçın 2. yarısında Galatasaray'a karşı sayısız pozisyon bulan Beşiktaş, Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puan farkını 3'e indirdi.

İlk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan, sonrasında Trabzonspor ve Başakşehir'e kaybeden Galatasaray ise, Beşiktaş karşısında da aynı senaryo ile karşı karşıya kaldı. Tudor'un büyük maçları kazananama durumu, Siyah-Beyazlılar karşısında da sürdü ve taraftarın sabrı tamamıyla tükenmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı...

Beşiktaş maça pozisyonla başladı. Henüz 30. saniyede Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli futbolcunun plasesi, Muslera'da kaldı.

17. dakikada Beşiktaş duran top kazandı. Kaleye uzak mesafede topun başına gelen Quaresma, kimsenin beklemediği bir şekilde topu kaleye yolladı. Muslera, güçlükle topu önledi.

22. dakikada Galatasaray maçtaki ilk tehlikesini buldu. Gomis'in kafayla indirdiği pasta Feghouli bir anda topu önünde buldu. Cezayirli yıldızın pozisyonunu son anda Gökhan Gönül bozdu.

25. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda Feghouli'ye faul yapan Pepe, sarı kart gördü.

RODRIGUES'LE İLK TEHLİKE!

31. dakikada Rodrigues'le Galatasaray maçın net pozisyonunu buldu. Mariano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

35. dakikada Feghouli, düdük çaldıktan sonra topa vurduğu için Fırat Aydınus'tan sarı kart gördü.

38. dakikada Galatasaray ceza sahasında tam bir karambol yaşandı. Gelişen atakta Cenk Tosun, penaltı noktasında Oğuzhan Özyakup'u gördü. Fernando'nun Oğuzhan'a müdahelesi sonrası gözler Fırat Aydınus'a çevrildi. Ancak Aydınus pozisyonda devam kararı verdi.

45. dakikada Bafetimbi Gomis'le çarpışan Tolgay Arslan ötü bir şekilde yerde kaldı. Bir an korku dolu anlar yaşanırken, yıldız futbolcu kısa süre sonra ayağa kalktı ve tedavisi kenarda yapıldı.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA!

İkinci yarı golle başladı... 46. dakikada gelen ortada Muslera tuttuğu topu elinden kaçırdı. Cenk Tosun'un önüne gelen topu filelerle buluşturdu.

53. dakikada Tolgay Arslan, Feghouli'ye yaptığı haraket sonrası sarı kart gördü.

57. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

60. dakikada Serdar Aziz orta alanda Cenk Tosun'a faul yaptı. Hakeme kart göstermesi yönünde itirazda bulunan Cenk Tosun, Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun hemen akabinde Beşiktaş net bir pozisyon yakalarken, karşı karşıya pozisyonda Tolgay Arslan, Muslera'yı geçemedi.

Q7 BOŞ KALEYE!

63. dakikada Quaresma ile Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı. Muslera'dan sıyrılan Q7, boş kaleye topu gönderecekken, Maicon son anda Portekizl'yi bozdu.

64. dakikada Gökhan Gönül ceza sahası içinde sağ çaprazdan mermi gibi bir şut çıkardı. Top az farkla auta gitti.

BEŞİKTAŞ KAÇIRDIKÇA KAÇIRIYOR!

65'te Gary Medel, Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

66. dakikada Gomis, Adriano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

67. dakikada Beşiktaş Quaresma ile yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. Kartal aynı dakika içerisinde net bir pozisyondan daha yararlanamadı. Galatasaray kale alanında oluşan karambolde Oğuzhan Özyakup Muslera'yı çalımladı. Q7'nin önünde kalan top, üstten auta gitti.

GOL GELİYORUM DEDİ VE GELDİ!

69'da Belhanda'nın yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Maicon'dan seken top Tosic'in önüne düştü. Sırp futbolcunun düzgün vuruşunda skor 2-0'a geldi.

75. dakikada Bafetimbi Gomis'in ceza sahasından çektiği sert şutu, kaleci Fabri güçlükle önledi.

86. dakikada Gary Medel karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.

90. dakikada Negredo ile Beşiktaş 3-0 öne geçti.

11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis