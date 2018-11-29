Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Beşiktaş, Trabzon’un kadro dışı bıraktığı iki yıldızı Ocak ayındaki ara transferde kadrosuna katmak için Tolgay Arslan ve Tolga Zengin’i teklif edecek. Bordo-Mavililer’in de bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.