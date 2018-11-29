Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.
İşte haftanın hakemleri:
30 Kasım Cuma
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
16.00 Antalyaspor-Göztepe (Suat Arslanboğa)
19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Cüneyt Çakır)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
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