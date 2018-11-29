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Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

İşte haftanın hakemleri:

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Suat Arslanboğa)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Cüneyt Çakır)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Özgür Yankaya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

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