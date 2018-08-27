Beşiktaş futbolcuyla anlaştı ama...

Beşiktaş, Torino'nun 10 numarasını kiralamak için harekete geçti. Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Ljajic, 3 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Kulübü ise 7 milyon Euro istedi.

Beşiktaş'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen Adem Ljajic'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Beşiktaş ise kiralama formülünde ısrar ediyor.

Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.

Sabah