İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak
Zlatan'a büyük şok

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.

Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı

Beşiktaş yönetimi, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı

Resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Beşiktaş kulübü şu sözlere yer verdi;

Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi 'Fair Play' (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Trabzonspor'dan çok sert açıklama:

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Şenol Güneş'ten derbi öncesi sürpriz karar

Şenol Güneş'ten derbi öncesi sürpriz karar

Fatih Terim Beşiktaş'ı böyle kilitleyecek

Fatih Terim Beşiktaş'ı böyle kilitleyecek


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı

Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı

Beşiktaş yönetimi, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.
Trabzonspordan çok sert açıklama: Çalınan şampiyonluğumuz...

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şenol Güneş'e yapılanlardan büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi, 2010/2011 sezonu için ise "çalınan şampiyonluğumuz" ibaresi kullanıldı.
Şenol Güneşten derbi öncesi sürpriz karar

Şenol Güneş'ten derbi öncesi sürpriz karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, orta sahada yeniden değişikliğe gidecek.
Fatih Terim Beşiktaşı böyle kilitleyecek

Fatih Terim Beşiktaş'ı böyle kilitleyecek

Beşiktaş'ın ligdeki 15 golünü kafa vuruşuyla atması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önlem almasına neden olacak.
Şenol Güneş harekete geçti! Fenerbahçe...

Şenol Güneş harekete geçti! Fenerbahçe...

Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında kafasına atılan yabancı madde sebebiyle yaralanan Şenol Güneş, dün kendisine suçlamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun sözlerine yanıt verme kararı aldı.
Fenerbahçe Quaresmayı TFFye şikayet etti

Fenerbahçe Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.
Burak Yılmaz ezeli rakibe

Burak Yılmaz ezeli rakibe

Trabzonspor’un golcüsünün Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği iddia edildi.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Erol Bulut: Beşiktaşa değil başka kişilere yenildik

Erol Bulut: "Beşiktaş'a değil başka kişilere yenildik"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçında yaşananlara isyan etti

Fenerbahçe maçında yaşananlara isyan etti

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....