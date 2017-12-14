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Beşiktaş Chelsea'den önce davrandı, teklifi sundu

Beşiktaş, Rennes ve Anderlecht'in de resmi teklif sunduğu Chelsea'nin peşinde olduğu Kızılyıldız'ın Ganalı süper yıldız adayı Richmond Boakye-Yiadom için kiralama teklifi sundu.

Beşiktaş Chelseaden önce davrandı, teklifi sundu

Beşiktaş, Rennes ve Anderlecht'in de resmi teklif sunduğu Kızılyıldız'ın Ganalı süper yıldız adayı Richmond Boakye-Yiadom için kiralama teklifi sundu.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncu için 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini Kızılyıldız'a ulaştırdığı öğrenildi.

Gana basınında yer alan haberlere göre Fransız ekibi Rennes 7 milyon euro, Anderlecht ise 6 milyon euro'luk satın alma teklifleri sundu.

Kızılyıldız ise oyuncudan alabileceği en yüksek parayı kazanmak istiyor. Çin ekipleriyle de temasa geçen Kızılyıldız'a karşın Richmond Boakye-Yiadom İngiltere'de oynamak istediğini açıkladı.

CSKA Moskova ve Chelsea'nin de bu oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Boakye-Yiadom bu sezon şu ana kadar 27 maçta 22 gol kaydetti.

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