Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Olympiakos'u Vincent Aboubakar, Ryan Babel ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 4-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Vodafone Arena'da Yunanistan ekibi Olympiakos'u Vincent Aboubakar, Ryan Babel ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 4-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

4. dakikada konuk ekibin sol kanattan atağında Gökhan Gönül topu kornere gönderdi.

6. dakikada Beşiktaş'ın atağında Aboubakar ceza sahası önünde düşürüldü. Serbest vuruşu kullanan Quaresma'nın vuruşunda Olympiakos kalecisi Leali topu kornere çeldi.

9. dakikada Aboubakar, soldan ceza sahası içine girdi. Olympiakos defansı topu kornere yolladı.

Aboubakar perdeyi açtı!

10. dakikada Beşiktaş, Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Talisca sağdan ortaladı, Aboubakar ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Aboubakar, attığı bu golle Beşiktaş'ın Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan yabancısı Demba Ba'nın rekoruna yaklaştı.

21. dakikada Elyounoussi defansın arkasına sarkarak, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Fabri başarılı oldu.

Ryan Babel 2 yaptı!

22. dakikada Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Quaresma sağ taraftan topu ceza sahasındaki Babel'e ortaladı. Babel, topu düzeltip şutunu çekti ve fileleri sarstı.

Olympiakos farkı 1'e indirdi

31. dakikada Olympiakos, Elyounoussi ile skoru 2-1'e getirdi. Olympiakos'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta açılan ortada Elyounoussi'nin vuruşunda top Adriano'ya çarpınca Fabri çaresiz kaldı ve top filelerle buluştu.

Aboubakar kırmızı kart gördü!

39. dakikada Aboubakar kırmızı kart gördü. Vincent Aboubakar, orta yuvarlaktaki ikili mücadelenin ardından "Kafa attığı" gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş kalesinde tehlikeli anlar!

48. dakikada Beşiktaş kalesinde tehlikeli anlar yaşandı. Fabri olası bir golü engelledi.

55. dakikada Quaresma'nın yerde kalmasına rağmen rakip futbolcular uzun süre topu taca atmadı. Beşiktaşlı taraftarlar bu duruma yoğun tepki gösterdi.

60. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Necip oyuna girdi.

67. dakikada Quaresma topu ceza sahasına taşıdıktan sonra önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top dışarı gitti.

71. dakikada Talisca röveşatayla kaleyi yokladı ancak top üstten dışarı çıktı.

Sahneye yine Babel çıktı!

75. dakikada Beşiktaş, Ryan Babel ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Babel, ceza sahası sağ çaprazdan bekletmeden vurdu, top ağlarla buluştu.

Cenk oyuna girer girmez attı!

82. dakikada Ricardo Qyaresma oyundan çıkarken, Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

84. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 4-1 yaptı. Talisca'nın şık pasıyla Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cenk'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. Cenk'in golü sonrası Vodafone Arena'da Sirtaki çaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Vodafone Arena'da Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

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