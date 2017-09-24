Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

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Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

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Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.
Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

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Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
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Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

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Transferde adı uzun süre Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

"Beşiktaş camiası gerekli şeyleri söyleyecektir"

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle, derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamayı yardımcı antrenör Şeref Çiçek yaptı.

Beşiktaş camiası gerekli şeyleri söyleyecektir

Şeref Çiçek "Şenol Hoca (Güneş) maçtan önce 'Burada güzel bir futbol oynayalım, kendi oyunumuzu oynayalım' demişti. Ancak maalesef maç içerisinde öyle bir hale geldi ki... Zaman zaman biz, zaman zaman Fenerbahçe iyi oynadık. Güzel bir maç olduğunu söylemek mümkün değil. Pozisyonları sizler değerlendireceksiniz, diğer değerlendirmeleri Beşiktaş camiası yapacak ve gerekli şeyleri söyleyecektir. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımız var; onun hazırlığına başladık. Öncelikle o maçı düşünüp daha sonra Trabzonspor karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.

Fenerbahçe derbi tişörtlerini satışa sundu

Fenerbahçe derbi tişörtlerini satışa sundu

Oğuzhan açıkladı! Neden kırmızı kart gördü?

Oğuzhan açıkladı! Neden kırmızı kart gördü?

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Beşiktaş camiası gerekli şeyleri söyleyecektir

"Beşiktaş camiası gerekli şeyleri söyleyecektir"

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