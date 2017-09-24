"Beşiktaş camiası gerekli şeyleri söyleyecektir"

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle, derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamayı yardımcı antrenör Şeref Çiçek yaptı.

Şeref Çiçek "Şenol Hoca (Güneş) maçtan önce 'Burada güzel bir futbol oynayalım, kendi oyunumuzu oynayalım' demişti. Ancak maalesef maç içerisinde öyle bir hale geldi ki... Zaman zaman biz, zaman zaman Fenerbahçe iyi oynadık. Güzel bir maç olduğunu söylemek mümkün değil. Pozisyonları sizler değerlendireceksiniz, diğer değerlendirmeleri Beşiktaş camiası yapacak ve gerekli şeyleri söyleyecektir. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımız var; onun hazırlığına başladık. Öncelikle o maçı düşünüp daha sonra Trabzonspor karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.