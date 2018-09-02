Beşiktaş Bursada 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 4. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 4. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller 51'de Ryan Babel ile 86'da Diafra Sakho'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde Beşiktaş 7 puana, Bursaspor da 3 puana yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Partizan takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Bursaspor karşısına Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

Loris Karius ilk maçına çıktı

Tecrübeli teknik adam Partizan maçında görev alan Utku Yuvakuran'ın yerine Loris Karius, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin'in yerine Babel, Larin'in yerine de Negroda'ya ilk 11'de şans verdi.

Yeni kaleci transferi Karius da siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Bursaspor'da 3 değişiklik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in üçüncü haftasında 1-1 beraber kaldıkları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 3 oyuncu değişiklik yaptı.

Aybaba, Beşiktaş karşısına, Okan Kocuk, Latovlevici, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Barış Yardımcı, Saivet, Aytaç Kara, Burak Kapacak, Lima, Furkan Soyalp ve Stancu 11'i ile çıktı.

Harun Tekin yerine Okan Kocuk

Tecrübeli teknik adam, Atiker Konyaspor maçında oynattığı ve Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin yerine Okan Kocuk, PSV'ye giden Aziz Eraltay yerine Latovlevici'yi, Yusuf Erdoğan'ın yerine Chedjou'yu sahaya sürdü.