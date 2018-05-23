Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
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Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Santrafor mevkiinde geçmiş sezonlara göre oldukça az verim alınmasını, şampiyonluğun kaçmasındaki etkenlerin başında gören Beşiktaş yönetimi, bu kez işi sıkı tutuyor.

Beşiktaş Burak Yılmazla prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan tecrübeli santrforla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Acarkent’ten villa kiralayan Burak, İstanbul’a kesin dönüş yapıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Burak için bir kısım Beşiktaş taraftarlarının olumsuz tutum sergilediği biliniyor. Yıldız golcünün transferi geçen yaz da gündeme gelmiş, Başkan Fikret Orman’ın, “Burak iyi bir Beşiktaşlıdır” sözlerine rağmen tepkiler dinmemişti.

NEGREDO’YU GÖREN “KRAL”A SARILIR

Milli golcüyü rakibine kaptıran Kartal daha sonra ise Alvaro Negredo’yu getirmişti. Burak Trabzonspor’da 25 maçta 23 gol atıp, Negredo sınıfta kalınca, “Orman haklıymış” fikri ön plana çıktı.

SEVDİĞİMİN SEVDİĞİ BURAK

Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş’le çalışmayı çok isteyen 31 yaşındaki yıldız için yöneticiler, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda. O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir. ‘Gelirse Beşiktaş’ı izlemem’ diyenler bile fikir değiştirdi.

Caner Erkin de gelmeden önce benzer konumdaydı ama taraftar kabullendi kendisini. Şenol Güneş istiyor. Taraftar biraz da bu yüzden yumuşadı. ‘Sevdiğimin sevdiği’ diye düşünüyorlar” görüşünde.

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Güneş

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